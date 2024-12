Bruno Barbieri, dopo anni vomita l’amara verità sul suo collega: tutto tranne che amici

Bruno Barbieri dopo anni fa una rivelazione scottante su un suo presunto amico e collega: ecco di chi si tratta

Molto spesso i personaggi famosi hanno sempre un velo di mistero che il pubblico non riesce benissimo a percepire fin quando non vengono fuori, attraverso delle interviste, rivelazioni inedite che fanno riferimento a quello che sono i rapporti tra i colleghi che non possiamo minimamente immaginare cosa nascondono. Ed è proprio quello che è successo al famosissimo chef Bruno Barbieri che abbiamo imparato a conoscere grazie al noto programma Masterchef Italia.

Una nuova edizione del programma più famoso e seguito in Italia dedicato agli aspiranti chef è pronto per ripartire, così come le novità a riguardo. In questa edizione, ci saranno Giorgio Locatelli e Antonino Cannavaciuolo insieme a Bruno Barbieri per la nuova edizione del programma che, siamo sicuri, ci regalerà delle splendide emozioni.

Sin da piccolo Bruno Barbieri ha maturato la passione per la cucina, anche se suo padre (come raccontato in una intervista a Vanity Fair), non approvava moltissimo che egli facesse questo lavoro che poi si è rivelato una vera e propria fortuna.

L’uomo, in seguito ha confessato da chi ha imparato a cucinare: “Io e mia sorella Brunella, maggiore di tre anni, vivevamo con mia nonna materna a Piccolo Paradiso; è stata lei a insegnarmi a cucinare. Era molto rigorosa: a tavola ogni giorno ci interrogava sul cibo che avevamo nel piatto, chiedeva il periodo dei pomodori, dei piselli, dei fiori. E quando eravamo disubbidienti, non ci picchiava con le mani, ma prendeva dietro casa delle foglie giganti di ortiche e ci inseguiva colpendoci sulle gambe. A sei anni ci trasferimmo a Bologna, dove cucinavo per Brunella: iniziai con le colazioni, ma a dieci anni preparavo già tutti i pasti completi”.

Bruno Barbieri la confessione che non ti aspetti

Nonostante Bruno Barbieri sia uno dei migliori chef in circolazione, le notizie relative ai rapporti con altri colleghi non sono circolate finché lo stesso chef non ha parlato dei rapporti che intercorrono con coloro con cui condivide Maasterchef Italia. Lo stesso bruno Barbieri, in una intervista rilasciata a Il Corriere della Srrta, ha parlato della presunta lite con Carlo Cracco, che spiegava anche il clima che vivevano dietro le quinte in quegli anni.

Lo stesso chef ha spiegato: “Più che altro sembrava sempre di stare su un filo tirato. Non abbiamo mai litigato se non un una volta, fortemente, io e Carlo parlando di un piatto di passatelli con le vongole. Ma dopo quindici minuti di casino totale, tutto è tornato ad essere come se non fosse mai successo niente. Con Cannavacciuolo e Locatelli ci vediamo anche fuori Masterchef, cosa che non accadeva con Bastianich e Cracco”.

Il rapporto con Cannavaciuolo e Locatelli

Sempre nell’intervista a Il Corriere della Sera, Bruno Barbieri ha parlato del rapporto con Anotnino Cannavaciuolo e Giorgio Locatelli, i due giudici che condividono con Barbieri l’esperienza attuale di Masterchef Italia.

Si legge: “All’inizio di “Masterchef” la situazione con Carlo (Cracco, ndr.) e Joe (Bastianich) era decisamente più impegnativa per i caratteri dei miei due soci: molto forti, duri. Eravamo tre galli in un pollaio, ma nonostante non fosse sempre semplice ho tanti ricordi belli, divertenti. Loro sono molto più ironici e divertenti. Con Antonino c’è un feeling particolare e Locatelli è quello che cerca di tenere un po’ le fila, altrimenti io e lui scherzeremmo dalla mattina alla sera. Ci frequentiamo anche fuori, a telecamere spente, cosa che non succedeva con gli altri due colleghi… insomma, oggi c’è più complicità”.