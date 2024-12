Antonella Clerici, il problema improvviso in diretta televisiva: c’entra la sua salute

Antonella Clerici e il problema improvviso in diretta televisiva che sta scombussolando tutto: ecco i dettagli della vicenda

Una delle conduttrici televisive che lascia tutti senza parole e che dimostra ogni giorno di migliorare e mettersi in gioco è sempre lei, la splendida Antonella Clerici. Oggi, in molti la definiscono la Regina del Mezzogiorno proprio per le sue trasmissioni culinarie che le hanno dato moltissima notorietà, tra queste La prova del cuoco ed E’ sempre Mezzogiorno. Proprio durante la trasmissione, infatti, è successo un imprevisto che ha cambiato tutte le carte in tavola ore la conduttrice.

Sappiamo benissimo che la Clerici è una grande professionista del settore spettacolo proprio perché lo ha dimostrato sin dalla sua giovinezza in tantissime occasioni. La donna ha sempre avuto ben chiaro quale fosse il suo obiettivo, tanto che ha cominciato come annunciatrice televisiva, per poi proseguire la sua carriera nel ruolo di conduttrice prima di Circo Bianco e Semaforo Giallo e poi proseguire con La Domenica Sportiva.

Come vi abbiamo anticipato, a garantire il successo della donna è stato nel 2000 il famoso programma La prova del cuoco, prodotto prima rifiutato da Mediaset e accettato dalla Rai che si è rivelato un vero e proprio successo indimenticabile.

Attualmente la donna conduce E’ sempre Mezzogiorno che si è rivelato un successo davvero senza tempo. Anche se è successo un qualcosa in diretta che ha preoccupato i fan: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Antonella Clerici, il problema all’occhio che ha cambiato tutto

Nel corso della puntata di E’ sempre Mezzogiorno, dopo la sigla d’apertura, la bella conduttrice televisiva Antonella Clerici si è presentata al pubblico indossando un paio di occhiali da vista. Proprio per la sua sincerità nei confronti del pubblico, ha subito voluto spiegare cosa le fosse successo e il motivo per cui indossasse un paio di occhiali da vista.

A quanto pare, questa avrebbe avuto un problema all’occhio tale da aver bisogno di indossare un paio di occhiali da vista. Ecco le sue parole che on sono passate non indifferenti al pubblico: “Buongiorno a tutti e benvenuti…Oggi è giovedì 12 dicembre…Mi scuso per gli occhiali, ma purtroppo ho un occhio gonfio…Mi sono svegliata con una palpebra enorme…Vi chiedo scusa, ma ho deciso di indossare gli occhiali anche per non mostrare una cosa che potrebbe impressionare tutti…”

La cura al problema

Come ha confessato al pubblico, Antonella Clerici ha gia iniziato a curare l’occhio affermando: “Ho messo subito l’unguento e spero mi passi al più presto…Vi chiedo ancora scusa…”.

Ancora una volta ha proseguito: “Mi vedete gli occhi? Io odio le persone che mi parlano con gli occhiali e non vedo gli occhi…Questi occhiali sono comunque trasparenti e dovremmo vederci…”