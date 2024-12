Amici, ricordate il cantante Riki? Finalmente svelato il motivo della sua lunga assenza

Ricordate il cantante Riki del talent Amici condotto da Maria De Filippi? Ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità

Uno dei talenti che hanno cambiato la musica italiana tanto da essere apprezzato da milioni di spettatori è proprio lui, Riki. Giovanissimo, entra a far parte della rosa di Amici, programma condotto dalla grande Maria De Filippi, ottenendo un successo mai visto prima. Nel corso della sua vita, però, giungono dei problemi che cambiano completamente la sua esistenza: andiamo a vedere cosa gli è successo.

Originario di Segrate, il giovane si avvicina sin da quando era solo un ragazzino alla musica e allo spettacolo, tanto da prendere lezioni di canto e recitazioni fino a diplomarsi all’‘Istituto Europeo di Design di Milano. La svolta, così come vi abbiamo anticipato, avviene proprio nel 2016, quando decide di partecipare al talent Amici che lo proietta nel mondo dello spettacolo.

Dopo l’esperienza lì che si rivela un successo, il giovane pubblica il brano Perdo le parole, ottenendo il doppio disco di platino tanto da risultare uno dei brani più venduti degli ultimi tempi. Segue il successo del suo primo album “Mania”, ottenendo il successo persino in Argentina per via della collaborazione con la boy band CNCO.

Il giovane, però, improvvisamente scompare e un po’ tutti si chiedono che fine abbia fatto: ecco qual è stata la sua risposta.

Riki, ecco che fine ha fatto davvero: i dettagli e il dolore

Ospite a Verissimo il cantante Riki Marcuzzo conosciuto semplicemente come Riki, dopo molti anni svela al suo amato pubblico e alla conduttrice Silvia Toffanin come mai è sparito dal radar dello spettacolo per questi anni. Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, pare che il cantante abbia dovuto affrontare una forte crisi emotiva, tanto da sentirsi perso ed essere scivolato nella depressione, tra momenti di apatia e mancanza di motivazione.

Il giovane ha raccontato: “Non avevo il coraggio di ammettere che non stavo bene. Ho vissuto tre anni molto importanti dove però non ero padrone del mio destino, infatti tante volte sfogavo la mia solitudine e la mia rabbia, la gabbia dorata in cui mi sentivo, nel mio essere impulsivo”.

Altre confessioni drammatiche di Riki

Sempre a Verissimo, il cantante ha confessato: “Ho fatto un po’ di cavolate. Dovevo per forza seguire le logiche del mercato e a un certo punto mi sono incagliato. Volevo auto-sabotarmi. Ero asettico, non sentivo neanche la tensione“ ha dichiarato sul Festival di Sanremo.

E, ancora sul futuro all’Ariston: “Me la giocherei in un altro modo, più maturo e consapevole, ma anche più bello, gentile e luminoso. Ma se non fosse, non importa. Si va pian piano“. Oggi, il cantante sta bene e vuole riprendersi i momenti spensierati che gli ha sempre regalato la musica.