Teo Mammuccari dopo la bufera arriva il chiarimento: quello che ha detto ribalta la situazione

Teo Mammuccari, cambia le carte in regola e fa una rivelazione scottante dopo la bufera: ecco cosa ha detto

Uno dei conduttori e comici che hanno fatto parlare parecchio di sé in generale ma soprattutto nell’ultima settimana è proprio lui, Teo Mammucari. L’attore, opinionista e comico si è lasciato andare ad una confessione inedita e un chiarimento che riguarda proprio quanto è successo qualche giorno fa a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani, nel quale non solo ha mandato a quel paese la conduttrice ma anche scelto di non rispondere alle domande, avendo un atteggiamento piuttosto sulla difensiva e scontroso.

Questo è quello che hanno notato tutti e che è stato più volte sottolineato anche dalla sua più acerrima nemica Selvaggia Lucarelli, in quanto un atteggiamento simile, lo stesso Mammuccari lo ebbe nei suoi confronti durante una delle puntate di Ballando con le stelle, nel quale lo stesso era concorrente.

La donna, inoltre, è stata anche tirata in ballo durante l’intervista proprio dallo stesso Teo che avrebbe definito la Fagnani come la Lucarelli, un complimento per la stessa Francesca che glielo ha fatto notare durante il loro brevissimo colloquio durato 20 minuti.

Il pubblico ha criticato il comico pesantemente sui social affermando che è un uomo che vuole stare al centro dell’attenzione, manipolatore e ha spesso un atteggiamento arrogante e presuntuoso in quanto l’intervista , a quanto pare, doveva corrispondere alle domande che diceva lui e non a quello della giornalista Faganani.

Mammuccari dopo le critiche dice la sua: ecco i dettagli

Dopo essere finito al centro della bufera mediatica, Teo Mammucari ha deciso di porre fine alle critiche del pubblico che lo hanno insultato pesantemente sui social, anche dopo la trovata del suo video mentre faceva ascoltare gli audio scambiati con la conduttrice Francescs Fagnani, nel quale era stato lui stesso a proporsi nell’intervista.

In una intervista rilasciata a RTL 102.5 Teo Mammuccari chiacchera con i conduttori radiofonici raccontando la sua versione dei fatti e affermando. “Sì, è vero, sono stato io a chiedere di andare, ma l’ho fatto con una richiesta precisa: che Francesca non parlasse dei miei familiari. La mia intenzione era e rimane quella di proteggere le persone che amo, rispettando la loro privacy”.

Teo Mammucari le dichiarazioni dopo la bufera

Sempre nell’intervista Teo Mammucari ha continuato affermando: “Sono consapevole che, come personaggio pubblico, ci sono aspettative e pressioni, ma la mia umanità viene prima di ogni cosa. Inizialmente, Francesca aveva rifiutato la mia richiesta, ed io l’ho rispettata. Tuttavia, dopo una settimana, mi ha richiamato, dicendo che le sarebbe piaciuto avermi come ospite e che avrebbe evitato di trattare l’argomento familiare. È stata molto gentile e professionale, sia al telefono che nei momenti precedenti l’ingresso in studio”.

Infine ha precisato: “Ho sbagliato nel scegliere quel momento per partecipare a quel programma, ma ho cercato di fare ciò che mi sembrava giusto, nonostante le difficoltà. Francesca ha fatto bene il suo lavoro e io ho preso una decisione che, purtroppo, si è rivelata non adatta al contesto. Sono un artista, un presentatore, un ‘mattatore’, ma prima di tutto sono umano, con le mie fragilità. E mettere la famiglia al primo posto è una scelta che sento profondamente, indipendentemente dalle circostanze”.