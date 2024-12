Bambini e salute: attenzione all’uso degli smartphone, può far danni gravi ai vostri figli | Parla l’esperto

Attenzione alla salute dei vostri figli associata a tablet e smartphone: i danni della tecnologia sono amari, ecco perché

Il mondo e la società odierna sta letteralmente cambiando che, basta un attimo e i danni nei vostri figli possono essere davvero letali dal punto di vista cognitivo. L’uso degli smartphone e dei tablet sin dall’età d’infanzia è un fenomeno che risulta essere sempre in crescita e piuttosto comune, ma la domanda che ci possiamo è la seguente: “Fa davvero bene alla salute dei nostri figli?”. Dopo anni di studio, finalmente si è giunti ad una risposta concreta circa questi problema: in questo articolo scoprirete l’amara verità.

Oggigiorno non possiamo più fare a meno della tecnologia perché questa è parte integrante di noi, della nostra vita e della nostra quotidianità e, farne a meno, significherebbe cambiare completamente l’uso delle regole basilari della stessa vita. Se negli anni Sessanta alcune cose potevano esser fatte manualmente, adesso nulla è più possibile senza l’uso del nostro smartphone o tablet.

Infatti, questa stessa tecnica ormai è parte non solo di noi adulti ma anche degli stessi nostri figli che, anche per una certa tranquillità ad esempio quando siamo a cena o a pranzo con amici, mostriamo al bimbo cartoni o video animati proprio sullo smartphone. E’ una tecnica corretta o i tempi sono sempre gli stessi e abbiamo deciso noi di cambiarli in negativo?

A questa domanda cerchiamo concretamente di dare una risposta: siete pronti?

Bambini e smartphone: ecco cosa succede alla loro crescita

Attraverso uno studio., come abbiamo già accennato, la tecnica per far calmare i propri figli è proprio quella di posizionarli attraverso uno schermo e farli stare tranquilli. Non c’e niente di più sbagliato in quanto è meglio portare i vostri figli al parco o a giocare con un gioco da tavola, piuttosto che tenerli sempre vicino alla tecnologia.

I bambini in età prescolare, infatti, sono sempre a rischio proprio per danni nella qualità del sonno, arsa attenzione, iperattività e umore instabile se fanno un uso eccessivo di dispositivi. Uno studio pubblicato su Early Child Development and Care, ha rivelato che il tempo passato sugli smartphone è correlato a un aumento dei problemi di attenzione e iperattività e dei sintomi emotivi e a una diminuzione della qualità del sonno.

Ulteriori dettagli e conclusioni

Dopo aver analizzato in uno studio appena citato, i risultati suggeriscono quindi che il legame tra problemi di attenzione e uso di device dipende dall’azione negativa sulla qualità del sonno.

Yan Li della Shanghai Normal University ha rivelato: “I nostri risultati indicano che l’eccessivo tempo trascorso sullo schermo può lasciare il cervello dei bambini in età prescolare in uno stato di eccitazione, portando a una scarsa qualità e durata del sonno”.