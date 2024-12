Mutuo, hai mai sentito parlare di una proposta di acquisto vincolata? Questa è la soluzione adatta ai più giovani

Le novità per i mutui sono davvero tantissime e possono cambiarti la vita e il sogno di avere la tua prima casa: ecco i dettagli

Molti dei nostri lettori, soprattutto parecchio giovani hanno il sogno di acquistare la loro prima casa anche se gli ostacoli sono davvero tantissimi e la maggior parte di loro cerca di aspettare, puntando sull’affitto. Nonostante questa non sia una scelta saggia, visto i prezzi che chiedono (dagli 800 ai 1200 euro), al momento risulta una delle più efficaci per chi, non ha la possibilità di avere della liquidità a disposizione.

Visto che l’economia e la tecnologia vanno di pari passo, oggi per chi deve acquistare la prima casa esistono diverse agevolazioni dal Piano Consap che riguarda l’ottenimento del mutuo, se previste le condizioni e i requisiti, fino al 100% e, ancora, la normale richiesta di mutuo alle banche viene fatta al massimo all’80%. Proprio per questo, si è sempre parlato di liquidità a disposizione.

Il mutuo, in realtà, potrebbe essere richiesto anche da chi di liquidirà ha pochissimo o quasi niente, proprio con una tecnica che viene chiamata proposta con ottenimento mutuo che, di fatto, tutela in particolare il venditore e da una possibilità all’acquirente di accaparrarsi la sua casa preferita.

Ma andiamo a vedere come funziona questo nuovo sistema, ecco i dettagli e le curiosità nel prossimo paragrafo.

Proposta con ottenimento mutuo: ecco di cosa si tratta

Come abbiamo già visto, se non si ha disponibilità liquide una delle tecniche tra le più frequenti e utilizzate dai consulenti finanziari o dagli stessi mediatori che fanno parte delle agenzie immobiliari, è proprio la proposta di acquisto con ottenimento mutuo. Grazie a questa possibilità l’acquirente si tutela nei confronti del venditore qualora la banca decidesse di non concedere il mutuo, evitando di perdere la caparra confirmatorie ed eventuali altri costi.

La proposta di acquisto non è altro che un documento , firmato sia dall’acquirente che dal venditore, che va a subordinare la compravendita all’effettiva approvazione del finanziamento da parte della banca. Questo è uno strumento molto usato perché elimina l’obbligo d’acquisto dell’immobile in casa di mancata erogazione dalla banca e, permette all’acquirente di riottenere la caparra confirmatoria versata, solitamente del 10% sul valore dell’immobile.

Qual è la durata di questa proposta?

La durata della proposta con ottenimento mutuo ha una durata che va in generale dai 30 e i 60 giorni, affinché la banca ha il tempo di valutare tutte le carte e capire se è il caso di fornite un mutuo.

Se il mutuo non viene concesso l’accordo tra le parti viene risolto e l’acquirente ottiene la restituzione della caparra. Se, invece, nell’atto non è incluso la proposta con ottenimento mutuo, l’acquirente perderà la parte versata.