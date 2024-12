Mahmoood, dal successo alla rivelazione inaspettata: c’entra proprio la sua famiglia

Dopo anni il cantante Mahmood dal successo ha parlato di alcune cose personali che hanno lasciato tutti senza fiato: ecco di che si tratta

Uno dei cantanti che ha fatto la storia della musica italiana degli ultimi tempi con una voce particolare e un timbro da far invidia al mondo, è lui Mahmood. In molti lo abbiamo conosciuti grazie al Festival do Sanremo e alla vittoria con il brano “Soldi”, anche se dietro il suo talento c’è molto di più; oggi, abbiamo deciso di parlare e approfondire la vita privata del cantante: andiamo a vedere i dettagli nascosti.

Sin da bambino ha sempre avuto chiaro il sogno di are musica, tanto che comincia a prendere lezioni proprio dal maestro Gianluca Valenti e, una volta conseguito il diploma, egli comincia a studiare presso il CPM Music Institute-Centro Professione Musica di Milano dove incontra il suo primo manager Andrea Rodini.

Prima di Sanremo, in realtà, Mahmood aveva già il suo percorso musicale avviato tanto che ha partecipato anche alle selezioni di X Factor nel 2012 ma ha collaborato con artisti di calibro per i loro testi, tra cui Nero Bali di Elodie con Michele Bravi e Gué Pequeno, certificato doppio disco di platino.

Circa la sua vita privata, sono state alimentate diverse voci dopo uan dichiarazione di Ornella Vanoni che, in una intervista, ha rivelato che il cantante è legato al modello Noah Oliveira, che non ha mai confermato la loro relazione.

Mahmood e il rapporto con la famiglia

Ospite di Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa, Mahmood ha aperto il suo cuore confessando il rapporto difficile con il padre che, come abbiamo già saputo grazie al brano Soldi, che lo ha portato alla vittoria, quest’ultimo si sarebbe avvicinato a suo figlio solo dopo il suo successo.

La sua vita, infatti, è stata segnata dalla separazione dei genitori quando era solo un bambino e aveva circa 6 anni, spiegano il rapporto difficile con il padre attraverso la frase “Waladi waladi habibi ta’aleena” (“Figlio mio, amore, vieni qua”).

Il nuovo look

Nonostante tutto, Mahmood nel tempo è leggermente cambiato e, proprio per questo ha subito diverse critiche in quanto ha voluto abbracciare uno stile eccentrico e ricercato.

Infatti, in una intervista a RTL 102..5 ha dichiarato: “Mi hanno detto che mi sono rifatto, che mi sono sbiancato la pelle, che mi sono rifatto il naso. Mi sono cresciuti i capelli e mi sono fatto la barba. Mi sono un po’ lavato la faccia, un po’ di cremine e via”.