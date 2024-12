Biscottini di natale senza latte ne uova: questa è la ricetta di mia sorella Tiziana che ti fa tornare bambino | Bastano 15 minuti

Biscottini di natale vegani, questa è la ricetta che ti fa tornare bambino e non ti fa perdere il gusto: ecco i dettagli

Il Natale si avvicina ma non sai ancora come deliziare i tuoi amici intolleranti al lattosio o vegani con dolcetti che non contengono ne latte ne uova. Proprio per questo ti veniamo in soccorso per aiutarti a lasciare tutti i tuoi amici senza parole: il momento giusto per rivelarti la ricetta dell’anno è arrivata e ti renderà sicuramente diverso agli occhi dei tuoi amici.

Nella società moderna, vi sono delle usanze che vanno rispettate proprio perché i tempi sono decisamente cambiati; attraverso le analisi del sangue, si è potuto scoprire l’intolleranza al lattosio che risulta una delle patologie fra le più comune nella popolazione italiana. Nonostante ciò, però, anche loro vorrebbero gustare un buon biscottino natalizio che non contenga chiaramente il latte o i suoi derivati.

Un’altra categoria fra le più sviluppate è proprio quella dei vegani che come gli intolleranti al lattosio hanno preso una decisione un po’ più etica di non mangiare il latte e i suoi derivati. Come è giusto che sia, sveliamo una ricetta che accomuna e fa felici moltissimi di voi.

Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa abbiamo letteralmente bisogno: siete pronti?

Biscotti di natale, questa è la ricetta adatta a voi: basta poco

Dopo il panettone home made rigorosamente vegano, è il turno dei biscottini natalizi che contengono ingredienti senza lattosio ne derivati e che potrebbero essere rigorosamente accompagnati ad una buona tazza di the o un bicchiere di vino, proprio come vuole la tradizione. Come si dice, senza biscottini e dolcetti che Natale è?

Se sei pronto a sorprendere i tuoi ospiti, questi sono gli ingredienti che servono e che ti cambiano la visione di vita. Ti bastano:

250 gr di farina 0 bio

45 gr di olio di semi di girasole

60 gr di zucchero di canna grezzo, possibilmente, integrale

1 cucchiaino di bicarbonato

1 cucchiaino di cannella

1 cucchiaino di zenzero tritato

mezzo bicchiere circa di latte di soia (o altro latte vegetale)

1 pizzico di sale

zucchero a velo di canna per decorare (basta tritare lo zucchero di canna)

Preparazione

Per la preparazione ti basterà setacciare la farina con il bicarbonato,, il sale, lo zucchero, la cannella e lo zenzero, aggiungere l’olio e un po’ alla volta il latte vegetale. Una volta ottenuto il composto liscio e compatto, avvolgete il tutto nella pellicola trasparente da cucina e fate riposare in frigo per mezz’ora.

Trascorso il tempo necessario, stendete con il mattarello una sfoglia spessa circa mezzo centimetro e formate con delle formine i biscottini di natale. Metteli in forno, fateli raffreddare e aggiungete lo zucchero a velo; non ti resta che gustarvi il dolcetto dell’anno.