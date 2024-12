Incubo forno incrostato: il trucco di mia zia Lucia è infallibile | Se lo provi non lo lasci più

Il tuo incubo sono le macchie incrostate del forno? Niente paura, con questo metodo sarà tutto risolto in meno di 10 minuti

Molto speso le nostre lettrici hanno sempre voglia di scoprire come migliorare la loro pulizia e igiene degli elettrodomestici e di molto altro presente nella propria abitazione. Oggi, infatti, abbiamo deciso di svelarti un trucchetto infallibile che riguarda proprio il forno incrostato e come rimuovere le croste in meno di 5 minuti.

Secondo alcuni lettori, pulire il forno è diventato uno degli incubi più frequenti, per un motivo che risulta alquanto semplice: bisogna cercare di togliere le croste che si accumulano nel tempo dopo un riscaldamento troppo caldo o, ancora, per motivi che spesso dipendono dal forno.

Se sei solito cucinare ma vai sempre di fretta, possiamo dirti che la maggior parte delle volte in cui si incrosta il forno, se non hai pazienza e olio di gomito questo potrebbe essere un problema davvero notevole.

Nel prossimo paragrafo, però, abbiamo deciso di svelarti un metodo che ti farà dimenticare che la pulizia del forno è un incubo, perché come vi diciamo spesso, se si conoscono i giusti trucchetti nulla è perduto.

Pulizia forno: ecco come rimuovere le macchie in 5 minuti

Niente è impossibile, soprattutto se si tratta di pulire le macchie dovute da incrostazioni che fanno ingiallire il tuo forno. Proprio perché nel forno si possono accumulare sostanze grasse, residui carboniosi e nerofumo, se vengono trascurati la loro rimozione può diventare molto impegnativa. Molti prodotti che sono presenti in commercio puliscono ma non a fondo, se non immergendo l’oggetto in questione nella soda caustica.

Questa soluzione, in realtà potrebbe essere risolta con un prodotto famosissimo che sul mercato prende il nome di PULIFORNO; si tratta di un detergente sgrassante forte, specifico per la pulizia di forni da cucina e barbecue che rimuove in pochissimi minuti anche i residui più ostinati grazie alla sua consistenza in gel.

Come si utilizza

Se non sai come utilizzare questo prodotto, basta indossae un paio di guanti per evitare di scottarti, successivamente stendi il prodotto sulla superficie con della carta o con un pennello in fibre plastiche e, in ultimo lascia agire per 15 minuti.

Dopo ti basterà rimuovere la carta e strofinarla con un panno da cucina. 5 minuti e il forno sarà come nuovo. Bastano poche accortezze per risolvere un problema che ti accompagna ormai da anni.