Piedi secchi per colpa del freddo: mia sorella Giovanna ha ricavato uno scrub con 1 solo prodotto | Tutti lo abbiamo in casa

Il freddo ti fa venire i piedi secchi? Ma il segreto è solo in questo prodotto che hai in casa: ecco di che si tratta

Molto spesso il freddo ci fa davvero dei danni gravi sia alle mani che ai piedi rendendo la pelle secca e poco lucente. Non è un problema solo tuo, ma risulta essere un problema comune dei nostri carissimi lettori. Se ti stai chiedendo come fare ad affrontarlo, allora è arrivato il momento di risolverlo con un trucchetto fai da te che conoscono solo in pochissimi: sei pronto?

Molto spesso avere i piedi secchi sia in estate ma anche in inverno risulta una cosa ormai sviluppata che può dipendere spesso da un problema personale ma soprattutto da agenti esterni che ci proteggono poco e proteggono poco anche le nostre scarpe.

Proprio per questo, grazie ad alcune ricerche e ad alcune domande che ci sono state fornite, abbiamo deciso di svelarti come proteggere i piedi secchi con uno scrub che non sia il classico già comprato al supermercato, ma sia prodotto direttamente in casa con pochi ingredienti tutti naturali.

Il prezzo è davvero incredibilmente basso e ti cambia la vita: andiamo a vedere di cosa si tratta e quali sono i dettagli e le curiosità della vicenda.

Scrub, ecco come farlo direttamente in casa: bastano pochi ingredienti

Se sei ancora indeciso su come prenderti cura dei tuoi piedi e delle tue mani con uno scrub tutto naturale, la ricetta magica e che ti fa risparmiare un sacco di soldi te la forniamo noi, non è niente di più facile. Molto spesso, i nostri utenti ci sottolineano quanto sia difficile trovare un prodotto che agisca in maniera facile e rapida agli agenti esterni, ma noi ci superiamo proprio perché ci teniamo alla vostra tranquillità e serenità.

Uno di questi potrebbe essere proprio il bicarbonato di sodio, un prodotto magico che, se mescolato con acqua a fio vi fa ottenere una sorta di pasta. Basterebbe strofinare la suddetta pasta sui piedi ed è automaticamente fatta; infine, risciacquate accuratamente e applicate la vostra crema idratante preferita: potete anche aggiungere anche un cucchiaino di miele.

Conclusione

Un altro metodo, potrebbe essere anche quello dei fondi del caffè, dove mescolati con un po0 di olio di oliva e olio di cocco, garantisce una pasta da mettere direttamente sui vostri piedi.

Insomma, vi abbiamo fornito delle valide alternative che vi cambiano davvero la vota in un battir baleno.