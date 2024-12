Elisabetta Canalis, dopo anni la “pugnalata” ad un grande attore: ecco di chi si tratta

Elisabetta Canalis, la confessione dopo anni lascia tutti senza parole: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle showgirl che ha fatto parlare parecchio di sé per la sua bellezza e per il suo ruolo all’interno del famoso programma Striscia la notizia è proprio lei, Elisabetta Canalis. Nel corso della sua carriera, ha fatto parlare parecchio di sé per via della storia d’amore con Bobo Vieri e quella con George Clooney. Ultimamente ha fatto una rivelazione che scotta e che ha lasciato i stucco i fan.

Sin da giovanissima, Elisabetta Canalis si avvicina al mondo dello spettacolo lavorando proprio nel film di Leonardo Pieraccioni, Il pesce innamorato e, dopo essere stata valletta del Telegatto, è diventata la velina mora del tg satorico ideato da Antonio Ricci, Striscia la notizia, insieme alla sua amica Maddaelna Corvaglia.

Le due sono state amiche per moltissimo tempo, per poi allontanrasi definitivamente anche se, al momento non si conoscono ancora i motivi.

Prima di diventare famosa, però, ci sono state diverse difficoltà tanto da rivelarle al programma Belve: “Ho avuto un disordine alimentare dai 15 ai 20 anni. E nonostante avessi questo copro che esplodeva, con una quarta di reggiseno, non mi ci sentivo bene dentro. Quelle formose come me non andavano in quel periodo, ai provini mi scartavano. Del successo mi spaventava il fatto di dovere fare un patto con il tuo privato. Anche per quello ho lasciato l’Italia, volevo una vita meno esposta”.

Elisabetta Canalis e la confessione inaspettata: ecco cosa ha detto

Nel corso dell’intervista a Belve, programma di Francesca Fagnani, Elisabetta Canalis ha fatto delle rivelazioni davvero inedite circa la storia d’amore di cui ne hanno parlato davvero tutti: quella con George Clooney, l’attore hollywoodiano tra i più belli e sexy dell’immaginario collettivo.

Circa l’amore e la storia con lui ha confessato: ““Non fu un colpo di fulmine, non avevo il poster di George in camera. Mi corteggiò mentre ero conducevo un programma tv a Roma, mi mandò un grande mazzo di rose. Non dovette faticare tantissimo. Non è difficile innamorarsi di lui, è stato l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama”.

Finalmente la verità dopo le dicerie

Per anni sono circolate le voci circa un contratto che la vincolerebbe a mantenere un segreto circa la loro storia d’amore, smentita dalla stessa ex velina mora durante l’intervia dalla Fagnani.

Ella ha confessato: “Non c’era alcun contratto. Nessuno mi ha mai chiesto di formalizzare nulla, nemmeno quei contratti che tutelano la privacy. Te lo posso giurare: questa cosa della firma sul silenzio è una stro***ta”.