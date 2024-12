Ballando con le stelle, ormai la fine è vicina: tutta colpa della sua famosissima beniamina

Ballando con le stelle, tutto quello che sta succedendo lascia davvero di stucco tutti i presenti: ecco di cosa si tratta

Uno dei programmi che continua a racimolare davvero tantissime richieste e consensi da parte del pubblico è senz’altro il programma del sabato sera di Rai 1, stiamo parlando di Ballando con le stelle. Il programma, condotto da Milly Carlucci con l’aiuto di Paolo Belli, quest’anno ha regalato e continua a regalare delle sorprese inaspettate: una di queste riguarda un concorrente di questa edizione.

Nonostante i vari scandali che sono successi in queste puntate, tra cui la furiosa lite con Guillermo Mariotto che sarebbe uscito senza avvisare durante la diretta televisiva insieme alla sua amica e ballerina per una notta Amanda Lear, fino all’uscita di Angelo Madonia e la bella Sonia Bruganelli, squalificata nelle precedenti puntate, le sorprese a quanto pare non sono finite di certo qui.

Questo programma, riceve ottimi consensi e un’indice di share che, nonostante i suoi 24 anni di vita mantiene ancora alto la vita e la strategia comunicativa della Rai.

Ultimamente, un’altra concorrente avrebbe fatto parlare di sé: andiamo a vedere di chi si tratta.

Ballando con le stelle, la furiosa lite con una concorrente

Ospite del programma La volta buona, concotto da Caterina Balivo due concorrenti dello show di Milly Carlucci che sono riusciti ad aggiudicarsi la finale, che hanno raccontato di una aneddoto davvero inaspettato: st iamo parlando della bellissima Federica Nargi e del ballerino Luca Favilla.

Nell’ultima puntata, infatti, ci sarebbe stata la sorpresa del marito Alessandro Matri e, la showgirl avrebbe rivelato un dettaglio pungente che ha lasciato tutti di stucco. Ha dichiarato: “dopo abbiamo litigato sui passi. Ha detto che gli ho fatto sbagliare tutto, ma in realtà sono stata io. Lui aveva imparato tutta la coreografia”.

La verità di Matri dopo la lite

Nel post esibizione, proprio Alessandro Matri avrebbe imparato nel dettaglio tutta la coreografia e avrebbe dichiarato di aver imparato tutto per evitare le brutte dfigure.

Nel dettaglio ha detto: “Fino a venerdì non c’è stato problema, ma quando sono dovuto venire qui a fare le prove che dovevo iniziare a nascondere dov’era. Le bambine non lo sapevano se no lo dicevano subito alla mamma. Io concorrente? Non vorrei far trasformare quella bella trasmissione in qualcosa di comico”.