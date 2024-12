Cibi natalizi: questi 5 della tradizione italiana fanno benissimo alla salute | Ecco come hanno cambiato la vita a mia nonna

Cibi natalizi, questi sono i 5 migliori della tradizione che fanno bene alla salute: ecco i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori ci fanno sempre sapere come si fa a sopravvivere alle feste e a ciò che di buono c’e da mangiare. Insomma, le nostre nonne o zie soddisfano il palato ma vi sono tantissimi cibi che ci fanno dimenticare cosa significa mantenere la forma perfetta. Prima di farsi prendere da inutili sensi di colpa, basta controllarsi ma in questo articolo scoprirai che alcuni cibi sono la frontiera dell’alimentazione corretta proprio per i loro principi: ecco di che si tratta.

Ci hanno sempre detto che alcuni cibi se mangiati troppo fanno male alla nostra salute, ma se controllati possono favorire i miglioramenti per il nostro sistema immunitario. Ovviamente non bisognerebbe esagerare, anche se faremo fatica a riuscirci.

Con l’aiuto della dottoressa Maria Bravo, biologa nutrizionista di Humanitas San Pio X a Milano, siamo riusciti a mettere sotto la lente di ingrandimento diversi cibi della tradizione natalizia facendoti assaporare anche le loro virtù.

Se sei pronto a conoscerle meglio, allora ti sveliamo dei dettagli nel corso del prossimo paragrafo: ecco la novità.

Natale, questi sono i cibi della tradizione che fanno bene alla salute

Abbiamo deciso di mettere sotto la lente di ingrandimento le virtù di questi cibi salutari che non fanno altro che puntare ad un miglioramento della nostra salute. Uno di questi, è senza dubbio il Salmone che, oltre essere tra i pesci più gustosi considerando che sia una buona fonte di proteine, i vitamine del gruppo B, come la vitamina B6 che previene l’invecchiamento e quella B12.

Tra gli altri cibi, sicuramente il baccalà rientra tra i più salutari ricco di Omega-3, anche il baccalà è una buona fonte di proteine di qualità elevata, di vitamine del gruppo B, importanti per il buon funzionamento dell’organismo e dei minerali. Anche se si pensa sia molto calorico, in realtà ha solo 95 calorie, anche se bisogna fare attenzione a cucinarlo.

Conclusioni

Tra le altre fonti di proteine, sicuramente rientrano la frutta secca a guscio che serve per abbassare il livello di cortisolo nel sangue.

Anche la frutta disidratata come i fichi secchi sono una fonte utile di cibo perché aumentano il senso di sazietà e di contribuire a ridurre il colesterolo “cattivo” nel sangue, oltre che di sali minerali come potassio, calcio e vitamina B.