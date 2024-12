Lavastoviglie, non sprecare più soldi: questa è la soluzione fai da te che ti fa risparmiare fino a 100 euro

Lavastoviglie, se sei ancora indeciso su quale scegliere per risparmiare, la soluzione giusta e adatta è solo questa

Molto spesso i nostri lettori non sanno come affrontare le pulizie e cercano sempre dei veri e propri segreti per velocizzare il proprio lavoro; uno di questi è, senza dubbio, la pulizia della lavastoviglie.

Nel corso della nostra vita, abbiamo sprecato molti soldi cercando un brillantante adatto alla nostra situazione e finalmente è arrivato il momento di svelartelo: ecco di cosa si tratta.

Vi sono diversi alleati che puntano alla pulizia perfetta, tanto che la lavastoviglie ha bisogno di essere curata con prodotti davvero unici; nel corso degli anni, per avere una pulizia perfetta è sempre meglio fare la giusta manutenzione così come per la lavatrice; se ti stai chiedendo come farla ti sveliamo noi i prodotti che non inquinano l’ambiente e che rendono tutto dettagliatamente perfetto.

Se sei pronto a sorprenderti e a risparmiare decine di migliaia di euro usando prodotti che rispettano l’ambiente e la sostenibilità, allora è arrivato il momento di conoscere quello che ti stiamo per dire: andiamo a vedere insieme i dettagli nel corso del prossimo paragrafo.

Lavastoviglie, il brillantante fai da te si realizza così

Se ti stai chiedendo un metodo per far si che i tuoi piatti e bicchieri possano essere perfettamente brillanti come se li hai appena comprati, il segreto è sempre e solo questo: usare un brillantante fai da te con l’aiuto dell’acido citrico. Come vi abbiamo sempre rivelato, l’acido citrico è un perfetto alleato per le pulizie ecologiche e puoi acquistarlo dalla farmacia o da internet.

L’acido citrico si rivela come una risorsa multiuso per l’ambiente, che potrete realizzare sia per la lavastoviglie e sia come anticalcare per la pulizia in casa e persino come ammorbidente per il bucato. Alcuni lo usano persino come disincrostante per l’ambiente.

Procedimento

Per preparare il brillantante ci servono:

1 contenitore graduato da 1 litro

1 bacchetta di vetro o di legno;

1 paio di guanti e un imbuto

Acqua

150 grammi di acido citrico

Vi basta pesare 150 gr di acido citrico, versate al suo interno dell’acqua fino a raggiungere la tacca del litro. Mescolate con una bacchetta e con l’aiuto di un imbuto trasferite la soluzione nel contenitore prescelto. Seguendo il procedimento indicato, otterrete 1 litro di soluzione all’acido citrico al 15%.

Per l’utilizzo in lavastoviglie, dovrete riempire con una parte del liquido, conservate il vostro brillantante fai-da-te in una bottiglia. Se preferite preparare volta per volta una piccola quantità di brillantante, versate in un contenitore graduato 15 grammi di acido citrico, aggiungete acqua fino a raggiungere la tacca dei 100 millilitri e il vostro brillantante sarà subito pronto per l’uso.