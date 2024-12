Cioccolato, tutti vanno matti per quello di Dubai: non sai cosa contiene | Non vorrai mangiarlo più

Cioccolato fabbricato a Dubai, sei davvero sicuro di sapere cosa contiene al suo interno? Ecco i dettagli e le curiosità

Uno dei dolci che riuniscono tutti gli individui dai più piccoli ai più grandi è sicuramente il cioccolato. Molti ne amano il gusto e il sapore dal più tradizionale al più particolare ma che, nel suo piccolo, accomuna tutti. Ultimamente, uno dei cioccolati che sta facendo impazzire parecchie persone è proprio quello fabbricato a Dubai: ma sappiamo davvero cosa contiene? Andiamo a vedere nel corso del nostro articolo i dettagli da conoscere.

Molti lo considerano il cioccolato dei Ricchi perché fa impazzire a Dubai i ricchi e gli emirati arabi, in quanto è davvero dolce, raffinato, gustoso e dal sapore davvero unico. Se non sai di cosa si tratta, invece, ti sveliamo che sono delle barrette fondate dalla fabbrica “Fix Dessert Chocolatier” e caratterizzate da un gusto molto particolare.

Il ripieno è composto da kadaifi tostato, pistacchi tritati o crema di pistacchio e tahina, una combinazione che ha conquistato tanti golosi nel mondo. Negli ultimi anni, il prodotto è diventato estremamente popolare in Germania e in altri Paesi UE e grazie ai social, in particolare Tik Tok è diventato conosciuto anche in altre parti del mondo.

In molti, però, non hanno idea di quello che contiene: te lo sveliamo subito nel corso del prossimo paragrafo.

Cioccolato di Dubai, ecco cosa contiene: i dettagli

Una recente indagine, condotta dal CVUA di Stoccarda, ufficio statale per la supervisione della qualità e sicurezza dei prodotti in commercio, hanno scoperto un lato oscuro d questo cioccolato tanto amato. Hanno condotto un indagine di 8 campioni di “cioccolato di Dubai” provenienti da Emirati Arabi Uniti e Turchia.

I risultati delle analisi hanno fatto sapere che vi sono alcuni prodotti pericolosi contaminanti in questo cioccolato: si tratta di 3-MCPD e esteri glicidilici, contenuti in 6 degli 8 prodotti analizzati. Gli esperti ritengono, infatti, che la presenza di queste sostanze sia dovuta all’uso di olio di palma di scarsa qualità, oltre al fatto che in esse è contenute la presenza di coloranti non dichiarati nelle decorazioni e nei ripieni.

Cioccolato: ecco i risultati

L’indagine ha anche evidenziato la presenza di aflatossine nel ripieno di un campione che sono le microtossine più pericolose con un potenziale cancerogeno elevato.

Gli esperti hanno concluso la loro indagine affermando per chi è allergico al sesamo di evitare il cioccolato di Dubai.