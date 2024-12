Tablet e smartphone ai bambini, è allarme: attenzione possono rischiare grosso per un TUO errore

Se sei abituato a dare lo smartphone o il tablet ai tuoi figli, fai molta attenzione o possono rischiare veramente grosso

La nuova società moderna è invasa di aggeggi tecnologici che non ci danno la possibilità di vivere altrove, oggi tutto il mondo ruota intorno alla tecnologia tanto che non si fa altro che vivere a seconda di aggeggi elettronici. Anche i nostri figli, i nostri parenti e moltissime altre persone ci fanno sentire meno a nostro agio se non abbiamo uno smartphone di ultima tecnologia, ma bisogna fare attenzione ai rischi.

Ormai il mondo ruota intorno alla tecnologia e non possiamo vivere senza il nostro smartphone; proprio per questo e per il fatto che la cultura sta cambiando, siamo sempre pronti a vivere una vita all’altezza dei sogni che abbiamo e questi sogni, a quanto pare, ruotano intorno a nuovi aggeggi senza il quale non possiamo assolutamente ormai sentirci sicuri.

La cultura delle tecnologia e la possibilità di possedere sin da bambini uno smartphone ma questo è davvero un bene come crediamo?

Andiamo a vedere cosa ci ha insegnato la cultura odierna circa lo smartphone associato ai ostri bambini: siete pronti a conoscere i rischi?

Smartphone e tablet ai bambini, rischiate grosso: ecco il motivo

Nonostante la società ci insegna a vivere con il nostro smartphone i mano, dobbiamo insegnare ai nostri figli la cultura di una passeggiata, di fare amicizia e di stare insieme giocando con un gioco da tavola. Proprio per questo, bisogna limitare per quanto fosse possibile i far utilizzare questi dispositivi elettronici ai nostri bambini perché i rischi sono davvero tanti; tra questi vi sono ridotta qualità del sonno, scarsa attenzione, iperattività e umore instabile se fanno un uso eccessivo di dispositivi.

Uno studio pubblicato da Early Child Development and Care, denota che quanto più tempo il nostro bambino passa sui social, tanto è il rischio con il problema di concertazione e livello di attenzione scarso. I risultato, infatti, afferma che il legame tra problemi di attenzione e uso di device dipende almeno in parte proprio dalla loro azione negativa sulla qualità del sonno.

Conclusioni

Sempre attraverso lo studio, si è concluso quindi che più utilizziamo il nostro dispositivo elettronico e più i nostri bambini prima di andare a letto faranno fatica ad addormentarsi.

Nel dettaglio si è detto: “I nostri risultati indicano che l’eccessivo tempo trascorso sullo schermo può lasciare il cervello dei bambini in età prescolare in uno stato di eccitazione, portando a una scarsa qualità e durata del sonno”.