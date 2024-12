Sanremo 2025: spuntano i primi due nomi del Prima Festival | Li conosciamo benissimo e sono bravissimi

Sanremo 2025, Carlo Conti ha già deciso i due nomi che condurranno il Prima Festival: ecco di chi si tratta

Nel coro della nostra vita, non facciamo altro che aspettare la novità della famosissima kermesse che da anni ci ha garantito successo, ansia, emozioni indescrivibili: stiamo parlando proprio del Festival della canzone italiana, il Festival di Sanremo. Quest’anno è giunto alla 75esima edizione e sarà condotto proprio da Carlo Conti dopo l’addio di Fiorello ed Amadeus. Ma quali sono le prime novità?

Insomma, tutti aspettano l’anno nuovo per l nuova edizione del Festival di Sanremo, una delle emozioni più belle e vive di tutti i tempi proprio per via della novità che riguarda il cast scelto da Carlo Conti che, dopo il successo di Amadeus ha deciso di accettare questa nuova sfida cercando di fare sempre meglio per stupire il pubblico.

Dobbiamo ammettere che Amadeus è riuscito ad avvicinare moltissimi giovani e a svecchiare questa kermesse canora, prima seguita solo da persone molto adulte dato le stime statistiche.

Le prime novità sono state svelate dallo stesso Conti durante la diretta del TG 1 in cui ha svelato il nome del cast al completo e abbiamo potuto anche vedere le reazioni dei cantanti sui social a distanza di qualche giorno: andiamo a vedere cosa è stato svelato ultimamente, circa il Prima Festival.

Festival di Sanremo: ecco le novità che cambiano tutto

Nella giornata del 27 Dicembre, durante la diretta del TG 1, Carlo Conti ha sorpreso tutti sveamndo i due nomi che condurranno il Prima Festival: si tratta di due bravissimi attori e conduttori televisivi, stiamo parlando di Bianca Guaccero e Gabriele Corsi. Inoltre, nel ruolo di inviata ci sarà Mariasole Pollio, attrice ma che già è stata alla guida anche di 105 Summer Festival nella scorsa estate.

Il Festival di Sanremo, ricordiamo comincerà dall’11 al 15 febbraio al Teatro Ariston, e verrà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. Tra le novità di quest’anno, vi è quella della serata cover che non influirà sulla classifica finale della kermesse.

I Big in gara

I Big in gara per la precisione sono 30 e presenteranno brani inediti.

Tra questi troviamo: Achille Lauro, Elodie, Fedez, Giorgia e Massimo Ranieri, Francesco Gabbani, Francesca Michielin e i Coma_Cose, mentre tra le novità spiccano Bresh, Clara e Joan Thiele. Nelle Nuove Propote, invece, ci sarà Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre e il duo formato da Vale LP e Lil Jolie. Tra gli altri Big in gara ci saranno: Brunori Sas, Emis Killa, Gaia, Irama, Lucio Corsi, Marcella Bella, Modà, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale, Shablo con Guè, Joshua e Tormento, Simone Cristicchi, The Kolors, Tony Effe e Willie Peyote.