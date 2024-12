Capodanno è alle porte ma non sai cosa mangiare: 5 primi piatti facili e veloci per sorprendere gli ospiti

Se non sai cosa mangiare a Capodanno questi sono 5 patti da preparare in meno di 10 minuti: ecco i dettagli

Il 2024 è quasi finito e stiamo per dare inizio ad un nuovo anno che, ci auguriamo, sia sempre più positivo di quello che lasciamo. auguriamo sempre buon auspicio per noi e per i nostri parenti, che sia un anno sereno in termini di salute e gioia condivisa. Uno dei problemi che però sorge ai molti che decideranno di passarla a casa con i propri amici e parenti è proprio cosa cucinare e come sorprendere gli ospiti: abbiamo deciso di sorprenderti con qualche idea facile e veloce.

Preparare per il Cenone di Capodanno è per molti uno stress poiché non si sentono all’altezza di cucinare per tantissime persone e non sanno cosa fare soprattutto. un dilemma che unisce la maggior parte dei òettori che ci seguono da un po’. Le idee ci sono e ti permettono anche di fare un figurone con i tuoi ospiti, ti basta solo la creatività e se non ce l’hai no problem: per te ci siamo sempre noi!

Vi sono diverse categorie di lettori, chi preferisce la tradizione e il rispetto di essa e chi per il Cenone di Capodanno preferisce piatti gourmet, innovativi e un po’ più originali del solito.

Proprio per questo, abbiamo deciso di sorprenderti con qualche idea per mettere tutti d’accordo soprattutto all’ultimo dell’anno: siete pronti a scoprirle?

Capodanno, ecco 5 piatti per sorprendere gli ospiti

Se non sai come sorprendere i tuoi ospiti, abbiamo deciso di venirti incontro con qualche proprosta di mare, di terra e vegetariana, affinché si possa unire un po’ tutti. Se vuoi deliziare i tuoi ospiti con primi piatti di mare, allora potrai scegliere tra gamberi, salmone, calamari o frutti di mare; se, invece, opti per la terra allora puoi provare lasagne al pistacchio ai paccheri ripieni, dal risotto allo champagne alle crepes ricotta e spinaci.

Molti dei nostri primi possono essere preparati prima e scaldati solo in forno, così da risparmiare tempo. Se opti per un primo piatto di mare ti consigliamo le linguine all’astice, dove ti bastano pochi ingredienti linguine, astice, pomodorini e prezzemolo fresco. Puoi anche provare la Carbonara di mare, dove il guanciale viene sostituito con il pesce, tagliato a cubetti e rosolato in padella.

Altre 3 alternative

Se preferisci, invece, dei primi piatti di terra, ti proponiamo pasta al pesto di pistacchio e gamberi e lasagne al salmone preparate con sfoglia fresca, besciamella e un sughetto di salmone e pomodorini.

Non tutti lo sanno ma il cotechino può essere utilizzato anche per un ragù ossia sminuzzato, soffritto con aglio, rosmarino, carota, sedano e cipolla, e portato a cottura con la salsa di pomodoro.