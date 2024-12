Altro che lenticchie: questi sono i cibi che portano fortuna la notte di Capodanno

Capodanno, questi sono i cibi che portano fortuna e non si tratta di lenticchie: ecco quali sono, i dettagli della vicenda

Molto spesso ci chiedono cosa davvero porta fortuna mangiare durante il Cenone di Capodanno che apre le porte ad un nuovo anno che, ci assicuriamo sempre sia ricco di fortuna, gioia, salute, soldi e chi più ne ha più ne metta. La vita potrebbe cambiarti in positivo e potrebbe regalarti davvero tantissime gioie, anche se in tutto ci vuole la fortuna. Questa potrebbe dipendere persino dai cibi che consumiamo questa sera: siete pronti a scoprirli?

I nostri cari utenti sono convinti che mangiare lenticchie durante la notte di Capodanno ci assicura serenità, felicità ma soprattutto denaro e ricchezza.

Ma è davvero così: In molti sostengono che le lenticchie non portano così fprtuna come ci fanno credere, anzi; secondo la tradizione, invece, queste portano maggiori entrate di monete nell’anno nuovo.

Se fino ad ora le lenticchie non vi hanno portato una buona sorte, è arrivato il momento allora di conoscere altri cibi portafortuna di cui non ti ha mai parlato nessuno: sei pronto a conoscerli?

Cibi portafortuna da mangiare la notte di Capodanno

Mancano davvero pochissime ore alla fine del 2024 e l’inizio del 2025 e, proprio per questo abbiamo deciso di portarvi noi fortuna elencandovi alcuni cibi da mangiare stasera prima dei festeggiamenti per Capodanno. Se sei pronto, allora, devi necessariamente mangiare dodici acini di uva, bisogna mangiare tanti chicchi quanti sono i mesi dell’anno ovvero dodici pr avere fortuna ed entrate di monete per tutto l’anno.

Credere che l’uva sia un simbolo di abbondanza risale sin dai tempi degli antichi Romani. Inoltre, negli USA, invece, consumano i classici black eyed peas ovvero i fagioli neri. Questo simboleggia anche per loro l’entrata di monete , secondo gli americani è bene mangiarne anche solo un cucchiaio allo scoccare della mezzanotte.

Altri cibi portafortuna

Tra gli altri cibi portafortuna che risalgono alla notte di Capodanno e agli antichi Romani, sicuramente vi era il melograno, tanto che si crede che i cibi di color verde portano ricchezza, proprio perché rappresentati dal verde delle monete.

Quindi sarebbe gradito mangiare rape, broccoletti, cavoli, e tutto ciò che è verde la notte di Capodanno. Altri cibi portafortuna sono il riso, il peperoncino (potente amuleto contro il malocchio) e il maiale. Inoltre, il riso dovrebbe essere sparso per buon augurio la notte di Capodanno.