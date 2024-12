Amante delle patate, questa ricetta è solo per te: se le cucini così i tuoi ospiti ti ringrazieranno

Se sei un’amante delle patate, allora puoi scoprire come cucinarle e sorprendere i tuoi ospiti in ogni occasione

Uno dei piatti ricchi e che accomuna piccini e adulti è sicuramente quello fatto con le patate; sin da quando siamo piccini, abbiamo l’abitudine di mangiare patate che si sono sempre rivelate un alimento salutare e ricco di nutrienti interessanti per la nostra salute. Una delle ricette che lascia il segno indelebile è proprio quella che ti sveleremo nel corso del nostro articolo: ne rimarrai estasiato.

La patata, in realtà, nel gergo tecnico non è altro che un tubero ricco di carboidrati, fibre, vitamina C, vitamina B6, potassio e manganese, oltre a essere una potente fonte di antiossidanti.

I tuberi sono poveri di calorie, hanno una capacità di saziare il che li rende una delle opzioni alimentari più salutari.

Uno dei metodi che risulta essere salutare è quello di cuocerle con la buccia affinché non si perdano i macronutrienti per poi farle raffreddare in acqua. Questi tuberi hanno amido resistente e fanno riferimento alla pressione sanguigna, alla salute dell’apparato digerente , all’assorbimento dei nutrienti e alla sua capacità di riempirci.

Patate, cucinarle così ti rende una persona migliore

Se sei abituato a sorprendere i tuoi ospiti, allora questo è il metodo più comodo e innovativo che ti porterà a lasciare tutti senza fiato. Abbiamo già accennato che le patate, che sono state cotte e raffreddate mantengono alto il livello di detto amido tanto che se cucinate con la buccia le loro calorie rimangono le stesse, a differenza di quello che accade con la frittura.

Se, per l’appunto, decidi di friggerle queste potrebbero aumentare di molto le calorie, ma esiste un modo per fartele gustare fritte ma senza aumentare le calorie. Se vuoi scoprire qual è ve lo diciamo subito: basterebbe lessarle prima, per poi lavorarle prima della frittura nell’olio.

Patate croccanti: ecco la ricetta

Le patate croccanti possono essere serviti con il vino, a seconda dei gusti personali e dei sapori. Uno dei vini da considerare è il bianco Chardonnay che si abbina bene con le patate croccanti.

Un altro accostamento ottimo è proprio un Merlot, un vino rosso morbido e fruttato con note di ciliegie e vaniglia. In generale si cerca di abbinare il vino affinché entrambi siano equilibrati e complementari.