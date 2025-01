Achille Lauro, dopo anni arriva la verità sulle cifre record: il suo patrimonio da urlo lascia tutti senza parole

Achille Lauro e il suo patrimonio da urlo mettono a tacere moltissimi utenti: ecco a quanto ammonta, i dettagli

Uno dei cantanti che ha lasciato il mondo dello spettacolo e della musica senza parole è proprio lui, il grandissimo Achille Lauro. Un cantante stratosferico così come lo sono il suo talento, la sua professionalità e la sua musica. Al momento, infatti, Lauro p un cantante molto apprezzato soprattutto per il suo ruolo da coach nella trasmissione X Factor.

Quello che il pubblico è sempre curioso di sapere sono i dettagli dlla sua vita privata, il suo patrimonio e tante altre informazioni che ci lasciano sempre senza parole. Achille Lauro, ha avuto il suo boom proprio al Festival di Sanremo con il brano Rols Royce, che ha permesso al pubblico sia di fars amare per la sua musica che per i suo look eccentrici, divenuti dei veri e propri quadri nel Sanremo successivo.

Originario della perfieria romana, quando ha solo 14 anni, i genitori lasciano lui e il fratello per trasferirsi in un’altra città, così che i due ragazzi crescono da soli senza l’aiuto di nessuno. In una intervista rilasciata a Dipiù Tv, Achille rivela: “Entrai in contatto con famiglie criminali. Compravo chili di droga che facevo vendere a una squadra di spacciatori che avevo creato. Divenni ricco”.

Successivamente, dopo l’arresto durato solo pochi mesi il cantante mette fine a quel passato e comincia ad avvicinarsi alla musica e, grazie a suo fratello entra a far parte del gruppo Quarto Blocco.

Achille Lauro, il guadagno stratosferico: ecco a quanto ammonta

Nel corso degli anni, però. Achille Lauro è divenuto uno deli artisti più in voga e apprezzato del momento, tanto che in molti sono sempre più curiosi di conoscere i guadagni. Infatti, pare che l’uomo guadagni davvero bene anche se le cifre percepite da X Factor non sono ancora ben note.

Negli anni, oltre i suoi successi, ha preso parte a diverse sponsorizzazioni tanto che nel 2022 è arrivato ad aver un compenso che si aggirava intorno ai 520mila euro all’anno. Secondo una stima del Corriere della sera, il patrimonio di Lauro potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro.

Altri dettagli

Chiaramente non abbiamo le conferme ufficiali, ma si sa il patrimonio di un’artista così ricco e famoso potrebbe aver fatto la differenza.

Inoltre, al denaro bisogna aggiungere anche le proprietà immobiliari ed eventuali quote in società. Insomma Lauro non può proprio lamentarsi.