Paolo Bonolis, tutta la verità sul suo nuovo amore: il conduttore si sbottona come non aveva mai fatto prima

Paolo Bonolis, dopo un chiacchiericcio lungo diversi mesi ecco la verità sul suo nuovo amore: nessuno se lo aspettava

Uno dei conduttori televisivi che ha lasciato il segno indelebile all’interno del mondo dello spettacolo è proprio lui, il grandissimo Paolo Bonolis. Uomo divertente, disinvolto, acculturato, professionale e chi più ne ha più ne metta, che è riuscito nel suo intento ossia cambiare la televisione italiana in meglio, sapendo sia intrattenere che far riflettere il pubblico su quello che è la società odierna.

Nel corso degli anni, Paolo Bonolis che nella vita avrebbe voluto fare l’avvocato, si è avvicinato davvero in maniera insolita alla tv, convinto a partecipare da un autore al provino di un programma al quale aveva semplicemente accompagnato un suo amico. Scelto per la trasmissione, fu convinto da suo padre ad accettare, vista l’ingente somma di denaro che gli offrivano come compenso.

Da 3..2..1.. contatto è cambiata la sua vita, in quanto ha continuato con Bim Bum Bam, Tira e Molla, per poi approdare con i suoi programmi storici come Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan, Avanti un altro e moltissimi altri che ne ha fatto la storia.

Qualcuno, però, è sempre curioso circa la sua vita privata: ecco cosa si sa attualmente a riguardo.

Paolo Bonolis, tutta la verità sulla sua situazione sentimentale

Per molti anni il volto di Paolo Bonolis, grande conduttore televisivo di tutti i tempi, è sempre stato associato a quello di Sonia Bruganelli, donna che con lui ha convidiso 10 anni della sua vita sia in campo sentimentale che lavorativo, visto che la donna per anni si è occupata sei casting dei suoi programmi. La donna, successivamente si è fatta conoscere al Grande Fratello Vip come opinionista per poi presenziare a Ballando con le stelle, con poco successo.

Fra i due, però, la fine della relazione, comunicata tramite una intervista ai microfoni di Vanity Fair, dove si percepiva un grande dolore da parte di Paolo Bonolis. Ultimamente, però, vista la nuova relazione che Sonia ha intrapreso con Angelo Madonia, si era parlato di una nuova love story anche per il conduttore: verità o solo chiacchiericcio? Sta di fatto che l’uomo era stato dapprima visto con Titty, tentatrice di Temptation Island e, ultimamente, in compagnia di una bionda. Ma qual è la verità?

La verità di Paolo Bonolis

In una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, l’uomo ha fatto una rivelazione circa l’argomento sentimentale svelando: “Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia”.

Il giornalista a quel punto ha chiesto al conduttore se si guardasse comunque intorno e, come risposta ironica, l’uomo ha dichiarato: “Sempre, prima di attraversare!”.