Arisa, dal successo alla rivelazione drammatica che l’ha cambiata: nessuno se lo aspettava

Arisa, dal successo alla rivelazione inaspettata che lascia tutti senza parole: ecco di che si tratta, i dettagli della vicenda

Una delle donne che ha lasciato il segno all’interno del mondo dello spettacolo è proprio lei, la splendida Arisa. Nel corso della sua carriera ha lasciata più volte senza parole proprio per la sua voglia di emergere, per i suoi testi pieni di emozione e per la sua voglia di fare. Nel corso della sua vita, però, ha dovuto affrontare diversi dramma che l’hanno cambiata per sempre: ecco di cosa si tratta.

Prima di arrivare al successo, la bella Arisa ha cambiato diversi lavori dalla babysitter sino all’estetista proprio poco prima del Festival di Sanremo. Nel 2009, poi, arriva fino all’Ariston con il suo bellissimo brano Sincerità che la porta ad aggiudicarsi la vittoria di quell’anno; inoltre, sin dalla prima esibizione riesce a creare un rapporto buono e diretto con il pubblico e con la stampa.

Proprio quest’ultima, infatti, scrive di lei: “La canzone Sincerità viene arricchita dal personaggio Arisa che ha saputo creare un rapporto immediato con il pubblico. Nell’esibizione con il Maestro Luttazzi, Arisa ha dimostrato di saper calcare il palco con semplicità e dimestichezza adattandosi perfettamente all’atmosfera dell’arrangiamento swing del brano”.

Nonostante tutto, però, Arisa è riuscita a rimanere in piedi grazie alla sua voce straordinaria e al talento che la contraddistingue dal resto delle sue colleghe.

Arisa e la rivelazione che lascia tutti senza fiato: ecco di che si tratta

Molto spesso abbiamo avuto modo di vedere la splendida Arisa cambiare spesso il suo look, soprattutto per quanto riguarda i capelli. A metterlo in risalto sono stati proprio i social network che tendono ad evidenziare ogni cambiamento nel minor tempo possibile. La donna, però, ha confessato che soffrirebbe di un disturbo chiamato tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo che porta le persone a strapparsi i capelli.

Infatti la stessa cantante ha confessato: “Quando ho i capelli lunghi, sento un impulso irrefrenabile a strapparli. Porto i capelli corti altrimenti me li strappo”. La scelta di portare i capelli corti non deve essere vista come solo una questione di stile ma anche come senso di protezione e accettazione.

Conclusioni

La storia di Arisa non è una semplice storia ma anche la voglia di guardare l’altro non come se fosse diverso ma se fosse una persona coraggiosa e autentica.

Arisa con la sua voce e la sua forza continua a ispirare numerosi fan divenendo proprio un esempio di vita.