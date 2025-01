Pelle sensibile, il rimedio è solo questo e non te lo ha ancora svelato nessuno: costa meno di 10 euro

Se hai una pelle sensibile e non hai ancora trovato il rimedio. questo è tutto quello che devi fare: i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori, soprattutto nel periodo post abbuffate natalizie, ci sottolineano come notano un cambiamento nella loro pelle che si presenta secca, poco idratata e davvero danneggiata a seguito del troppo cibo o del troppo freddo. Proprio per questo, abbiamo deciso di rivelarti una volta per tutte quale potrebbe essere un metodo per dire addio a questo problema.

Se hai avuto delle giornate no o sei stato ammalato per via dell’influenza che circola in questo periodo, soprattutto dopo le festività natalizie, ti può capitare certamente di notare quanto la tua pelle sia poco idratata e, nonostante creme, lozioni, scrub e tanti altri prodotti presenti sul mercato non hai ancora trovato la soluzione adatta a te.

E’ sicuramente importante dirvi che non tutte le pelli sono uguali, ognuna è diversa dall’altra e, sicuramente, ognuno può avere diversi problemi. Se un prodotto ti crea rossori vuol dire che contiene un PH troppo alto per te. Quindi qual è la soluzione?

Andiamo a vederla nel prossimo paragrafo, ti sveleremo cosa devi fare in questi casi così delicati.

Skin care quotidiana perfetta: ecco qual è, i dettagli

Se hai una pelle delicata che subito si arrossisce se utilizzi un prodotto sbagliato e che contiene troppo PH per il tuo corpo, è arrivato certamente il momento di seguire la skin care adatta a te e al tuo tipo di pelle che, come abbiamo già detto è diversa dalle altre. I detergenti comuni solitamente sono ricchi di schiumogeni, quindi peggiorano questo tipo di situazione.

Quello che devi fare è sicuramente optare per detergenti privi di sostanze forti e acide, fondamentali quindi per mantenere la tua pelle idratata. Tra le soluzioni migliori sul mercato, sicuramente ti consigliamo Rosalique, che propone il 3-in-1 Balm Cleanser, specifico per la detersione della pelle sensibile. Sicuramente questa è la soluzione per chi ha bisogno di un trattamento idratante extra o sta cercando solo di ridurre l’idratazione.

Conclusioni

L’obiettivo di evitare che la pelle si danneggi è non utilizzare prodotti con sostanze chimiche forti e migliorando l’elasticità così da ridurre i segni del rossore a lungo termine.

La routine giornaliera puoi integrarla anche per i prodotti per la notte come la Soothing Night Cream di Rosalique, una crema rigenerante.