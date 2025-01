Addio abbuffate natalizie, è il momento di rimettersi in forma: attenzione a questi 5 errori fatali | Parla l’esperto

Se è arrivato il momento di mettersi a dieta dimenticando le tue abbuffate natalizie, questi sono i consigli dell’esperto: ecco i dettagli

Molto spesso quando ci sono le festività natalizie si tende a mangiare qualcosa di più tra dolci, panettoni, pandori, uvetta, frutta secca, pizze e pizzette senza renderci conto che esagerare non fa assolutamente bene alla salute. Se ci teniamo alla nostra salute, dobbiamo riuscire a recuperare la nostra salute magari seguendo un’alimentazione corretta post abbuffate: in questo articolo scoprirete delle regole essenziali per evitare di sbagliare.

Quante volte arrivato il 7 Gennaio, sentiamo amici e parenti sentirsi in colpa per aver mangiato troppi panettoni e non sanno come fare a recuperare e a rimettersi in sesto? Dopo l’Epifania tutti i buoni propositi sono quelli di sentirsi meglio con il proprio corpo ed eliminare gli eccessi e chili presi durante queste feste.

E’ bene dirvi e ricordarvi che non saranno di certo le feste a farvi perdere tutto quello che avete costruito, bensì la voglia di seguire un alimentazione corretta anche prima e dopo le abbuffate. Vi sono errori che molti dei nostri lettori sono costretti a fare perché vogliono perdere peso drasticamente dopo le feste.

Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta: ecco i dettagli e le curiosità svelate da un esperto a riguardo.

Dieta post abbuffate, attenzione agli errori: parla un esperto

Se siete soliti sentirvi in colpa dopo aver esagerato con panettoni, pandori, carboidrati e zuccheri, questo è il momento per rimetterti in sesto. Certamente, però, sarebbe meglio evitare errori drastici come quello di seguire un’alimentazione non corretta ma drastica; quando le cose sono drastiche non sono mai sane e non portano di certo benefici al nostro corpo.

E’ quello che ci dice il dottor Yari Rossi, dottore in Scienze della Nutrizione Umana e volto de “I Fatti Vostri”, programma su Rai 2; l’uomo ha più volte ribadito che nella dieta “fai da te” togliere drasticamente gli alimenti non fa altro che rallentare il metabolismo: “Le diete drastiche, oltre a non dare risultati nel lungo periodo, rallentano il metabolismo”.

Consigli da seguire

Il dorror Yari Rossi ha deciso di dare alcuni consigli evitando errori come quello descritto sopra. Infatti, ha affermato: “Prima di tutto sarebbe bene ridurre gli zuccheri, che durante il periodo natalizio sono stati protagonisti. Quindi alla larga da dolci vari e snack di vario tipo, che contengono zuccheri semplici. Da privilegiare sono le verdure, la frutta secca e le proteine magre”.

Un altro consiglio è sicuramente quello di bere molta acqua: “Bere tanto, anche più del solito: è importante soprattutto per chi ha ecceduto con l’alcol. L’acqua aiuta al drenaggio. Sempre bene fare più pasti durante la giornata: colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, pomeriggio e cena. È il modo migliore per aiutare il metabolismo ridurre la fame nei pasti principali”. Un ulteriore consiglio riguarda l’attività fisica: “Fare sport e se non c’è il tempo cercare di camminare il più possibile e fare le scale, se si riesce”.