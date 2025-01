Lutto nel mondo della moda: aveva 93 anni e ha cambiato lo stile di tutto il mondo

Lutto nel mondo dell’alta moda, ci ha lasciato a 93 anni una delle stiliste più importanti al mondo: ecco di chi parliamo

Molto spesso la società odierna ci mette davanti a notizie davvero terribili che suscitano la nostra tristezza proprio perché al mondo ci lasciano persone che cambiano letteralmente alcuni temi e che ne lasciano un segno indelebile. Durante questo 2025 il primo lutto nell’alta moda è avvenuto, in quanto questa terra l’ha lasciata una delle donne più potenti e creative che aveva dato vita ad uno dei più potenti brand di alta moda ancora in vita.

Tutto fugge così velocemente ma certe cose rimangono per sempre, soprattutto se si tratta di moda, quella non passa mai; così come non passa la voglia di emergere e di cambiare il mondo dello spettacolo soprattutto se si hanno potenze creative e molto altro ancora.

Il 2025, però, si apre con un a notizia terribile ovvero quello che ci ha lasciato una delle donne più potenti e creative all’interno del mondo dello spettacolo, che nel tempo è stata davvero utile per dare un nome, una linea e una strategia al suo brand.

L’età non conta, aveva 93 anni ma ha rappresentato la moda in tutto e per tutto: andiamo a vedere nel dettaglio di chi si tratta e cosa ha fatto nel tempo all’interno dello spettacolo mondiale.

Lutto nel mondo della moda: ecco di chi si tratta

Purtroppo le brutte notizie circolano in maniera rapida e veloce, nel 2025 è morta Rosita Missoni, colei che aveva dato vita insieme a suo marito al marchio Missoni . La stilista era nata a Varese, e insieme avevano costruito quel marchio che oggi è tutto. La donna aveva lasciato la direzione creativa solo nel 1997 ai figli Vittorio, scomparso nel 2013 in seguito a un incidente aereo, Angela e Luca.

I funerali si sono tenuti ieri 7 gennaio nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Il marchio Missoni negli anni ha subito una forte crescita e un forte impatto al pubblico, proprio per la sua voglia di comunicare e di riflettere la verità attraverso la moda.

Rosita Missoni e la sua idea geniale

In molti ricorderanno negli anni Cinquanta quando Rosita vide che i reggiseni delle modelle durante la sfilata erano di colore sbagliato, decise di farle girare senza suscitando clamore della stampa e del pubblico.

Rosita Missoni è stata sempre un passo avanti e lo ha dimostrato in tutti questi anni. Non la dimenticheremo mai.