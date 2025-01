Paolo Bonolis, l’annuncio inaspettato mette fine a tutto: seguono parole al veleno | Ecco cosa è successo

Paolo Bonolis e l’annuncio inaspettato sui social che lascia tutti senza parole: ecco i dettagli e le curiosità

Uno dei conduttori televisivi che ha lasciato il mondo dello spettacolo senza parole per la sua voglia di migliorarsi, la sua dedizione, competenza e professionalità è proprio lui, il grandissimo Paolo Bonolis. In molti lo definiscono l’erede dei più grandi conduttori della tv italiana, proprio per il successo delle sue trasmissioni, Ultimamente, proprio grazie ai social, ha voluto fare una confessione davvero inaspettata: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Come spiegato più volte dal diretto interessato, Paolo avrebbe voluto fare l’avvocato da giovane poiché studiava giurisprudenza ma la vita, alle volte, ti mette davanti a situazioni cui non puoi comandare, tato che giovanissimo accompagnò un suo amico ad un provino e alla fine fu convinto a parteciparvi e fu scelto come conduttore: quel programma era proprio Bim Bum Bam.

Convinto da suo padre per via della paga, Paolo Bonolis inizia la sua meravigliosa avventura televisiva partecipando anche ad altri programmi che si rivelano davvero un successo proprio come Tira e Molla e i futuri Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter pan, Avanti un altro e molti altri che cambiano per sempre la sua vita e quella del pubblico.

Oggi, però, dopo ben 35 anni, Paolo Bonolis ha voluto fare una rivelazione davvero inedita e inaspettata: andiamo a vedere cosa ha detto.

Paolo Bonolis, confessione inaspettata sul web: ecco cosa ha detto

Dopo moltissimi anni, Paolo Bonolis molto distante dai social, ha deciso di usare il suo profilo Instagram proprio per dare una notizia al suo pubblico riguardante l’addio al manager Lucio Presta con cui collaborava da oltre 35 anni.

Nel dettaglio, l’uomo su Instagram ha scritto: “Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la Arcobaleno Tre…Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano…”

La risposta di Lucio Presta

Nonostante i numerosi commenti al post su Instagram, non manca di certo il commento al veleno di Lucio Presta che attacca dando la colpa alla sua ex moglie, forse la Bruganelli.

Si legge: “Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze!”