Maniglie delle porte, se vuoi farle tornare come nuove ti basta un ingrediente: ce l’hai in casa e costa meno di 1 euro

Maniglie delle porte, ecco come farle tornare come nuove: ti basta un ingrediente segreto che abbiamo tutti in casa

I nostri lettori curiosi di scoprire come avere la casa perfetta rimanendo sempre umili e attenti all’igiene ci hanno fatto alcune domande circa la pulizie di uno dei punti critici della nostra casa che sottovalutiamo parecchio ma che non sono del tutto semplici da pulire e da tenere lucidi e ben disinfettati: stiamo parlando proprio delle maniglie delle porte.

Infatti, le maniglie delle porte sono molto importanti da tenere ben a mente in termini di pulizia proprio perché i germi e i batteri si posano sempre tutti lì, una volta che entriamo e usciamo dalla nostra casa. Negli anni, però, si è sempre trovato il rimedio a questo anche se è statao davvero complicato per eliminare per sempre germi, sporcizie varie e sudore.

Niente è facile ma nemmeno impossibile se ci siamo noi nella vostra vita, tanto che abbiamo deciso di rivelarti uno dei migliori metodi tra i più innovativi circa la pulizia delle porte e delle maniglie con un sistema ce ti porta via poco tempo e pochi soldi.

Lucidare le maniglie delle porte: ecco come si fa

E’ bene dirvi che se vuoi avere delle maniglie delle porte perfettamente pulite e igienizzate, devi lavarle frequentemente, non basta solo una volta alla settimana perché questi sono punti critici a cui fare parecchia attenzione soprattutto se in casa si hanno soggetti allergici.

Fra i vari metodi che abbiamo deciso di consigliarti per una pulizia impeccabile sicuramente rientra l’aceto di mele, un ingrediente che abbiamo tutti in casa e che costa davvero meno di 2 euro, ma possiede una capacità davvero molto alta di lucidare quindi basta riempire in 3 parti un vaporizzatore con l’aceto e la restante parte riempitela con dell’acqua. Successivamente, riempite il composto su un panno in microfibra e passatelo su tutte le maniglie ma fate attenzione a non lasciare le gocce in giro per la casa.

Altri metodi

Un altro metodo è senza dubbio il succo di limone, in quanto ha una fantastica azione abrasiva e toglie lo strato superficiale di polvere donando lucentezza alle maniglie.

In ultimo ti consigliamo anche il bicarbonato di sodio, uno degli alleati perfetti delle tue pulizie.