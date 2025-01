Luci di natale, il problema che ti fa impazzire è smontarle? Prova questo trucchetto e in 5 minuti sarà fatto

Luci di Natale, se non sai come smontarle e non vuoi perdere troppo tempo, allora prova questo trucchetto facile e indolore

Il momento più brutto di tutte le festività natalizie, come si suol dire, son proprio quando terminano. La gioia di vedere i nostri bimbi aspettare con ansia dolci, babbo natale, regali, la nascita di Gesù bambino e molto altro ci favorisce tantissima felicità nel nostro cuore, ma quando tutto termina ci rimane l’amaro in bocca di un qualcosa che se ne va.

Uno dei fenomeni che crea parecchio disagio, soprattutto al termine delle festività sono lo smontare l’albero e le luci natalizie che ci hanno accompagnato per un mese intero e ci hanno reso il cuore felice e spensierato. Nonostante questo crei molto disagio, è un operazione che senza dubbi va fatta.

Il segreto per eliminare le luci natalizie nel minor tempo possibile è proprio quello che ti andremo a svelare nel corso del paragrafo successivo, siamo sicuri che ti cambierà la vita.

Siete pronti per scoprire come fare? Prova a continuare la tua lettura al paragrafo successivo: ecco come devi fare.

Luci natalizie, ecco come fare a smontarle in poco tempo

Nonostante avete montato le luci natalizie all’esterno e all’interno della vostra casa in maniera del tutto continua, niente vi farà togliere ‘idea che queste vanno necessariamente smontate. Quello che dovete fare è senza dubbio giocare di anticipo e fare una pianificazione, prendendo un nastro adesivo e delle scatole e inserendo il tutto al loro interno.

Una delle tecniche tra le più sviluppate è senza dubbio il cartone sagomato, a cui devi aggiungere un pezzo di cartone e fare dei piccoli fori all’estremità. Inoltre, un altro metodo potrebbe essere quello di usare anche un rotolo di carta assorbente e, in alternativa, basterebbe usare anche una gruccia.

Conclusioni

Quello che abbiamo appena descritto fa riferimento alle luci interne, ma con le luci esterne invece com e possiamo fare? la cosa da valutare è che siano asciutte e scollegarle dalla presa elettrica. Si può procedere per gradi dividendo in segmenti e utilizzando gli strumenti descritti in precedenza.

Quando avete finito è il momento di conservarle in un luogo asciutto e lontano dalle fonti di calore, etichettando l scatole.