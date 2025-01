Anna Lou Catoldi, dal successo alla confessione drammatica: dopo anni rompe il silenzio e lo rivela

Anna Lou Castoldi fa una rivelazione scottante in diretta televisiva: ecco cosa ha detto, i dettagli e le curiosità

Una delle giovani artiste che ha fatto parlare in positivo il mondo dello spettacolo dopo la sua partecipazione al programma Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, è proprio lei Anna Lou Castoldi. In molti non la conoscevano ma la giovane è figlia d’arte di Asia Argento e del cantante Morgan e ha lasciato il segno in diretta tv facendo una confessione davvero drammatica: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

La giovane ricorda proprio la sua mamma e l’arte che l’ha sempre accompagnata sin da bambina ha definito la sua personalità ricca di cose carine cosi come la sua passione per la recitazione e i viaggi. Originaria di Lugano, ANna Lou Castoldi nasce nel 2001 e sin da bambina si approccia sia al cinema per via del nonno Dario Argwnto che alla musica per via di suo padre.

A soli 13 anni avviene il suo debutto cinematografico nel film “Incompresa”, diretto dalla madre, con Giulia Salerno e Gabriel Garko. Dopo aver conseguito il diploma, si iscrive presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma, seguendo sempre l percorso di Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo.

Inolte, la giovane si è fatta conoscere anche interpretando Aurora nell’iconia serie Netflix, Baby. In concomitanza, ha intrapreso una carriera come deejay e ha lavorato in vari ambiti lontani dal mondo dello spettacolo come la consegna di pizze e il lavoro come cameriera.

Anna Lou Castoldi e la confessione in diretta televisiva

Ospite del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Anna Lou Castoldi oltee aer parlato della sua esperienza all’interno del programma Ballando con le stelle, è riuscita ad aprire il suo cuore e fare delle dichiarazioni inerenti ad errori commessi durante la sua adolescenza, inendo anche al centro di molti scandali come quello legato a una scritta su unautobus che l’ha portata ad avere a che fare con i servizi sociali.

La ragazza, oggi 23 enne è cambiata e ha confessato: “Sono felice . Io non faccio mai propositi ma quest’anno lo vedo pieno di positività. Nella vita non sono stata sempre positiva ma cerco di esserlo, di tirarmi su, cerco di avere un atteggiamento leggero verso le cose anche se non è sempre facilissimo. Oggi faccio la dj, suono una o due volte a settimana. In un mese faccio quattro o cinque serate. Non so se è quello che farò nel resto della mia vita ma è un lavoro che mi fa stare bene, mi sento di saperlo fare. Per me non è il mio show è dare qualcosa alle persone, vederle ballare”.

Il rapporto, invece, che la lega ai suoi genitori è particolare ed p molto legata alla mamma.

Infatti, ha dichiarato: “Essere figlia di Morgan e Asia Argento? Non cambierei i miei genitori per nessuno al mondo. Provo gratitudine per essere nata in una famiglia di artisti. La mia famiglia è particolare perché i miei genitori mi hanno dato uno sguardo profondo verso la vita e mi hanno fatto respirare arte fin da piccola. Questo è bellissimo”.