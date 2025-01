Serena Rossi, dopo anni lo confessa: ecco cosa ama fare tutto il giorno

Serena Rossi, ecco cosa ama fare davvero tutto il giorno e cosa sta per comunicare al suo pubblico: ecco i dettagli della vicenda

Una delle attrici che hanno cambiato il mondo dello spettacolo con la sua ironia, professionalità e talento smisurato è proprio colei che in passato ha assunto anche il ruolo di madrina del Festival di Venezia: stiamo parlando di Serena Rossi. Manca davvero poco al suo ritorno nel ruolo di Mina Settembre e proprio per questo ha voluto fare delle confessioni davvero inedite.

Nel corso della sua vita, Serena Rossi ha avuto le idee ben chiare circa il suo futuro all’interno dello spettacolo, tanto he ha cominciato con Un posto al sole, per poi debuttare in alcuni musical a teatro fino a Romeo e Giulietta diretto da Bruno Garofalo. La bella Serena è sempre stata una professionista del settore che, oltre a saper recitare ha imparato anche a cantare facendo la differenza.

Inoltre, la donna oltre alla sua passione per lo spettacolo ne ha anche una per i prodotti di bellezza e ha confessato in una intervista a Donna Moderna: “Nella vita normale mi limito a rossetto, smalto e mascara. Lo smalto, addirittura, è diventato un’occasione di divertimento con le amiche, e a volte organizziamo una giornata da dedicare alla manicure e pedicure“.

Ultimamente ha detto qualcosa in più circa il suo ruolo che andrà nuovamente a interpretare e che ha stregato il pubblico: andiamo a vedere di che si tratta.

Serena Rossi, la confessione che lascia tutti senza fiato

Come abbiamo già detto, Serena Rossi ritorna il 12 Gennaio su Rai 1 con il ruolo di Mina Settembre, una fiction davvero suggestiva che ha dato vita e calore al suo personaggio e alla passione verso questo ruolo che l’ha segnata e le ha insegnato qualcosa di nuovo.

Nel corso dell0intervista, Serena Rossi ha svelato quali sono le due espressioni di vita a cui si sente sempre molto legata, parliamo della recitazione e del canto: “Quando canto mi sento libera, non indosso una maschera“. Questo è stato anche un ostacolo nella vita dell’attrice per molti che volevano incasellarla, ma con passione e tenacia Serena Rossi è riuscita nel suo intento.

Curiosità sul personaggio di Mina Settembre

In una intervista rilasciata a Fanpage.it, la giornalista ha chiesto a Serena Rossi qualche informazione in più circa il personaggio di Mina Settembre e come mai non è stata ancora fatta diventare madre.

L’attrice ha risposto spiegando: “Ho sempre pensato che Mina non avesse voluto figli da Claudio, che era suo marito, non per mancanza di amore, ma perché questo accudimento, lo declinava a tutti i suoi assistiti, spesso ragazzi molto giovani che incontrava sul suo percorso. La mamma l’ha sempre un po’ fatta, ma un po’ di tutti. Quest’anno, invece, le cose cambiano”.