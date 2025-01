Renzo Arbore, la confessione sul suo ‘erede’: ” E’ bravo ma…” | Ecco a chi si riferisce

Renzo Arbore stronca chi dice che questo volto famosissimo del momento potrebbe essere il suo erede: ecco a chi si riferisce

Uno dei volti che hanno cambiato lo spettacolo italiano in tutto e per tutto soprattutto con l’avvento dei varietà negli anni Settanta- Ottanta, insieme al suo caro amico e compagno di banco Gianni Boncopagni è proprio lui, Renzo Arbore. Un uomo dalla professionalità assoluta che ci ha saputo vedere lungo su determinati personaggi e che ha saputo valorizzare quella che era la televisione un tempo.

Oggi, le cose sono cambiate e nonostante tutto, Renzo Arbore rimane uno dei punti cardine dello spettacolo italiano, sia per la sua competenza, sia per la sua capacità di fare spettacolo e sia per la musica da lui scritta e cantata rimasta nell’immaginario collettivo del pubblico italiano.

Negli anni, nonostante le strategie cambiano Renzo Arbore non ha mai smesso di guardare la televisione, di consigliare e di apparire soprattutto con delle interviste rilasciate a Domenica In, proprio da Mara Venier, con cui ha avuto una lunga storia d’amore finita per dei tradimenti. Oggi, però, i due sono ottimi amici e vige un rapporto di stim e fiducia reciproca.

Il cantautore e personaggio pubblico Renzo Arbore, ha voluto dire la sua circa un volto famosissimo del momento: andiamo a vedere di chi si tratta.

Le parole di Renzo Arbore: ecco cosa ha detto su di lui

Nel corso di un collegamento con Tv Talk, Renzo Arbore ha detto la sua circa il personaggio del momento, un ragazzo che sta dimostrando tanto soprattutto in termini di ascolti: stiamo parlando di Stefano De Martino, ballerino e showman del momento. In molti lo avrebbero definito come l’erede di Renzo Arbore anche se quest’ultimo non sarebbe così tanto d’accordo.

Le parole di stima e affetto verso questo nuovo ragazzo di certo non sono mancate da Renzo Arbore durante l’intervista e il collegamento, ma non è propriamente d’accordo su chi lo definisce un suo erede poiché avrebbe tanto da studiare e migliorare e siamo certi che lo farà visto i risultati interessanti avuti sino ad ora.

Le parole di Renzo Arbore

Nonostante ciò, però, Rnzo Arbore ha espresso un suo pensiero che ha lasciato davvero tutti senza parole

Ha dichiarato: “Insomma, potenziale erede vedo Fiorello, questi che hanno fatto eccetera, però Stefano è certamente molto bravo, ha un atteggiamento molto sicuro e gentile con il pubblico. Poi è educato, è un bel ragazzo. Vedere i pacchi per me è una consolazione, perché vedo un conduttore con le carte in regola, io dico bravo a Stefano De Martino. Io eredi non ne vedo”.