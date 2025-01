Bomboniere, è corretto darla al proprio matrimonio? Quello che svela il Galateo ti sorprenderà

Bomboniere al matrimonio, sei davvero sicuro che sai quando consegnarla? Il galateo svela un segreto che in pochissimi conoscono

Il matrimonio è uno dei festeggiamenti a cui il nostro pubblico tiene di più e, proprio per questo, la sua organizzazione tra fiori, regali e bomboniere è essenziale affinché sia un giorno memorabile e da ricordare per sempre sia per gli sposi che per gli invitati. Molto spesso, la domanda a cui facciamo sempre fatica a rispondere è la seguente: ma le bomboniere è giusto regalarle o no? A questa domanda abbiamo deciso di rispondere con un segreto svelato dal Galateo che in pochissimi conoscono.

Il matrimonio come sacramento è tra i più importanti perché in qualche modo sia dal punto di vista legislativo che cattolico sancisce un unione tra due persone che hanno scelto di amarsi tutta la vita. Quello che in realtà negli ultimi tempi passa abbastanza in secondo piano, poiché non si pensa ad altro che la celebrazione, il vestito, i fiori, bomboniere, testimoni, band e molto altro.

Non sappiamo se è corretto o sbagliato, ognuno è sempre libero di gestire le proprie cose in maniera soggettiva e differente ma fa peso anche il sacramento o il civile che si decide di andare a compiere con l’altra persona. Circa le bomboniere, abbiamo deciso di approfondire questo discorso lasciandovi senza parole.

Siete pronti a scoprire davvero qualcosa in più su questo pensiero che per molti è banale e per altri no? Bene, allora è arrivato il momento di continuare la vostra lettura.

Bomboniere da matrimonio, ecco cosa svela il Galateo

Il nostro Paese è costellato di tradizioni e la Bomboniera soprattutto al matrimonio è una di queste. In molti Paesi , infatti, questa viene consegnata prima del matrimonio, direttamente in sala quando l’invitato entra, in altri viene consegnata dopo. La domanda è quando è davvero il momento giusto per il ricordino del vostro matrimonio?

In realtà il Galateo è chiaro a riguardo e afferma che la bomboniere rappresenta un vero e proprio “cadeau de mariage”, ossia un modo per chiudere i festeggiamenti e ringraziare gli invitati per aver partecipato e gioito con gli sposi. Infatti, vene allestito un tavolo verso l’uscita per consentire a tutti di averne una.

A chi spetta la scelta della bomboniera?

A questa domanda sopra citata vi rispondiamo alla sposa insindacabilmente , e la tradizione vuole che siano i genitori di lei a consegnarli agli invitati.

Se vi state chiedendo circa le bomboniere, queste devono essere tutte uguali ad eccezioni di quelle ai testimoni e ai genitori degli sposi.