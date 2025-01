Hai mai sentito parlare della sindrome della crocerossina? Non puoi salvare il tuo partner | Ecco cosa dice l’esperta

Molto spesso sentiamo parlare di sindrome di crocerossina senza sapere il reale significato: ecco cosa dice l’esperta

La nostra società moderna ci invade i pensieri con alcuni termini che ancora oggi sono perfettamente sconosciuti dal punto di vista psicologico ma che fanno parte di noi. Quante volte abbiamo sentito parlare un’amica della cosiddetta sindrome della crocerossina, quando si tratta di una relazione con il proprio partner che proprio non vuol saperne a cambiare? In questo articolo, grazie all’aiuto di un’esperta vi andremo a spiegare di cosa si tratta.

Per motivo prettamente socio-culturali, la maggior parte delle volte soprattutto in questa nuova era, molto spesso le donne subiscono violenza fisica e psicologica dal proprio partner e alle volte non se ne rendono conto della gravita giustificando per amore, per bene e per qualcos’altro, i comportamenti errati della persona che hanno accanto.

Stiamo parlando proprio di quelle persone che mettono il partner al primo posto come se non ci fosse altro, dove i suoi bisogni diventano anche i loro dimenticandosi dei propri. Prendersi cura dell’altra persona, assecondarla e aiutarla a risolvere problemi diventa la prima priorità della loro vita.

C si annulla completamente e ci si dimentica dei propri bisogni, di ciò che ci fa stare bene e di molto altro.

Sindrome della crocerossina: ecco di cosa si tratta, i dettagli

Se ci si annulla completamente in nome della felicitò di qualcun altro, stiamo entrando dentro un vortice vizioso chiamato relazione tossica che ci porterà solo a conseguenze non buone per la nostra vita, il nostro modo di ragionare e quant’altro. Questi partner da voler salvare hanno tutte caratteristiche in comune prettamente tossiche.

Come ha spiegato Lucia Montesi, psicologa ai microfoni di Fanpage, le caratteristiche si accomunano: “Sono partner problematici e sofferenti che manifestano difficoltà di vario tipo: immaturità, depressione, alcolismo, dipendenza da sostanze, problemi comportamentali, aggressività, incapacità a mantenere un impiego”. E, ancora hanno la necessità di sentirsi indispensabili.

Le parole della psicologa

La Montesi ha spiegato: “Dedicano ogni sforzo ad accudire e aiutare l’altro perché questo dà senso alla loro vita, anche rinunciando ai propri bisogni. Prendersi cura di un bisognoso da salvare è anche un modo per garantirsi la sua gratitudine e il suo amore, per scongiurare il rischio di essere abbandonate e di restare sole, cosa che temono enormemente. Inoltre nella crocerossina c’è anche un’ inconscia fantasia di onnipotenza nell’essere colei che renderà finalmente felice l’altro, o gli farà mettere la testa a posto”.

La missione della crocerossina è quella di salvare il partner ed è persa in partenza per due motivi: “Non solo, banalmente, perché il partner problematico può salvarsi solo se prende in prima persona la consapevolezza delle sue difficoltà e la responsabilità di affrontarle. Ma anche per un meccanismo più sottile che in genere è messo in atto inconsciamente”.