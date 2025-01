Saldi 2025, questa è la città più spendacciona d’Italia: ecco dove si acquista di più in questo periodo

Se ti trovi nel periodo dei saldi, allora devi sapere qual è la città italiana tra le più spendaccione del momento

Il momento perfetto per iniziare l’anno nuovo aspettato da moltissimi dei nostri lettori è proprio quello dei saldi invernali, un momento per acquistare i propri capi preferiti con uno sconto davvero esagerato. Infatti, dal 4 Gennaio 2025, molti italiani hanno usufruito degli sconti per acquistare cappotti, giacche, t-shirt a prezzi davvero convenienti.

Se si parla di risparmio, nei saldi ovviamente questo è uno dei tasselli fondamentali che ogni lettore deve guardare e deve definire con precisione. Bisogna però essere sempre attenti alel truffe, ossia a coloro che vi prendono in giro e con un piccolo sconto vi fanno credere di aver scontato il vostro capo preferito quando così non è. Quindi occhio agli imbroglioni.

Bisogna anche dirvi che il periodo dei saldi è utile per chi vuole acquistare dei capi un po’ più costosi e particolari che, pagati a prezzo pieno, sono davvero impossibili da acquistare perché ci porterebbero via un occhio della testa.

Esistono delle città italiane che hanno deciso di usufruire dei saldi invernali in maniera davvero comoda, venendo considerati addirittura le più spendaccione di Italia: andiamo a vedere dove si trovano con precisione.

Saldi invernali 2025, ecco la città più spendacciona d’Italia

L’Ufficio Studi Confcommercio e Format Research ha analizzato in maniera repentina, corretta e precisa i numeri raggiunti in questi nuovi saldi 2025 , facendo particolare attenzione anche ai flussi turistici sull’andamento degli sconti. A registrarsi tra le prime città d’Italia vi è proprio Firenze, considerata regina dello shopping.

A seguire, ci sono Milano con il 36,3%, Roma col 34,4% e Napoli con il 32,1%. Secondo i dati del Confcommercio, la spesa media in periodo di saldi di ogni famiglia italiana si sarebbe aggirata intorno ai 138 euro ma proprio a Milano questi dati sono largamente e ampliamente superati, in quanto i clienti hanno speso in media 182 euro per ogni acquisto. Mentre Firenze si è classificata seconda con una spesa intorno ai 166 euro, Roma con 160 euro e infine Napoli con 105 euro.

Capi più acquistati nei saldi

I prodotti più acquistati dai turisti che hanno visitato le città italiane sopra citate, sono senza dubbio i capi di Alta Moda, ossia acquistati dal 55,6% dei clienti internazionali, seguiti da prodotti locali (25,1%) e da altri prodotti (19,3%).

Insomma, i clienti con i saldi hanno speso molto di più di quello che fanno normalmente.