Truffa telefonica, attenzione a questi malviventi: se squillano e chiudono non rispondere, rischi grosso

Truffa telefonica, questa è tra le più sviluppate al momento: ecco di cosa si tratta e a cosa fare attenzione, i dettagli

Molto spesso i nostri lettori attenti a quello che succede nel mondo, hanno voluto chiederci e farci delle domande circa le nuove truffe telefoniche che stanno circolando in questo periodo e che si presentano in maniera piuttosto dura e fanno rischiare di perdere tantissimi soldi a chi non è esperto e a chi si fida un po’ troppo.

Questa, chiaramente, non è una colpa, ma quando i messaggi che ci arrivano sul nostro cellulare sembrano così reali è più facile cadere nella trappola. Ultimamente, proprio in Italia una persona a parlato dell’episodio che ha scosso profondamente la sua vita, in quanto dopo aver risposto ad un messaggio in cui la si invitava da patte della banca a svuotare il conto, lo ha fatto davvero, perdendo tutti i suoi risparmi.

Quello che ci teniamo sempre a dirvi è chiamare la banca e non rispondere MAI a messaggi nei quali ci chiedono dati personali , numeri di conto, IBAN e quant’altro. La banca o gli istituti postati in generale non lo fanno quasi mai.

Nel prossimo paragrafo, però, andremo ad approfondire un altro aspetto della società moderna: le truffe telefoniche e, in particolare, quello che sta accadendo ora agli utenti a cosa dovete fare attenzione.

Truffe telefoniche, ecco a cosa fare attenzione

Molto spesso ci capita di parlare e approfondire temi come le truffe telefoniche che, risultato essere un vero ostacolo della nostra vita, in quanto cambiano sempre notevolmente e sembrano sempre così reali. Nell’ultimo periodo, una truffa telefonica che hanno messo in atto i malviventi è proprio quella detta “squilla e chiudi” che in molti conoscono come Wangiri, si tratta di una chiamata spesso ricevuta da un utente estero.

L’obiettivo della truffa è indurre la vittima a richiamare sfruttando la preoccupazione; ovviamente la chiamata porta a numeri con tariffe maggiorate, facendo aumentare i costi in bolletta senza che l’utente ne sia consapevole. I truffatori soprattutto nell’ultimo periodo hanno affinato le tecniche, utilizzando i prefissi di paesi europei come Francia, Spagna e Regno Unito, oltre ai soliti prefissi di paesi come Tunisia, Moldavia e Kosovo.

Cosa fare per proteggersi

Per proteggersi è fondamentale non richiamare questi numeri sconosciuti e, magari, bloccarli subito affinché non vi possano richiamare.

Come vi abbiamo già sottolineano, è molto importante non fornire dati personali e aggiornare costantemente il sistema operativo e le applicazioni del proprio smartphone.