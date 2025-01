Ballando con le stelle, Fabio Canino vomita l’amara verità: ” Scandali per le famiglie”

A Ballando con le stelle, le novità non mancano mai soprattutto dopo la confessione di Fabio Canino sul retroscena delle coppie

Uno dei programmi che continua a destare curiosità all’interno del mondo dello spettacolo è proprio quello condotto dalla bella Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Il programma che verte sulla sfida di ogni personaggio televisivo a danzare con il proprio partner, soprattutto nell’ultimo periodo sta regalando sorprese mai rivelate prima d’ora. Proprio uno dei giudici, Fabio Canino, ha deciso di rompere il silenzio confessando un’amara verità.

Il programma Ballando con le stelle è uno dei format preferiti del pubblico italiano che, nonostante siano passati ben 25 anni dalla prima edizione, continua a seguirlo con grande curiosità, commentando ciò che succede sui social e votando la coppia preferita affinché quella stessa coppia possa successivamente aggiudicarsi la vittoria.

Negli anni, però, si sono susseguite delle sorprese che hanno cambiato l’assetto del programma, soprattutto per via dei giudici che spesso si sono trovati in conflitto con i personaggi famosi o si sono addirittura litigati fra di loro. Nell’ultima edizione, ad esempio, un ballerino Angelo Madonia è stato cacciato dal programma poiché a detta di molti era distratto dalla presenza della sua compagna Sonia Bruganelli, successivamente smentito dallo stesso.

Nonostante tutto, però, gli scandali non sono di certo terminati qui e a parlarne ci ha pensato proprio Fabio Canino, uno dei coach del programma. Siete pronti a scoprire nel prossimo paragrafo cosa avrebbe rivelato? Ecco i dettagli e le curiosità che vi lasceranno davvero senza fiato.

Fabio Canino vomita la verità: ecco cosa ha detto

Ospite del programma di Caterina Balivo, La volta buona, il buon coach Fabio Canino che da vent’anni fa parte della giuria di Ballando con le stelle, avrebbe rivelato dettagli davvero inediti circa quello che succede nel backstage del programma, lasciando un po tutti senza parole, soprattutto i fan.

Nel dettaglio, quest’ultimo ha rivelato: “Tanti amori coperti a Ballando per non creare scandali inutili con le famiglie. Mi è capitato di incontrarli anche fuori dal programma e li ho dovuti sgridare, si sarebbero dovuti nascondere”.

Le parole di Canino su Arisa e Vito Coppola

Quando Arisa ha partecipato e vinto il programma ricordiamo tutti che ebbe una storia con il ballerino professionista Vito Coppola. Infatti, Fabio Canino ha ammesso di aver scoperto tutto per primo.

Nel dettaglio, l’uomo ha confessato: “Io li ho scoperti subito perché li ho visti nel bagno. Ho il camerino vicino al bagno e lì non ci sono le telecamere quindi ho visto di tutto, vedevo gli atteggiamenti dolci, i gesti d’amore ancora prima di vederli sul palco”.