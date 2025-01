Caterina Balivo, asfalta in diretta televisiva la sua famosissima ospite: ecco cosa ha detto

Caterina Balivo ecco cosa ha detto sulla famosissima ospite: i dettagli e le curiosità della vicenda che lasciano i fan di stucco

Uno dei programmi televisivi che continua ad essere punto di riferimento degli italiani nella fascia pomeridiana di Rai 1 è proprio quello condotto da Caterina Balivo, La volta Buona Un programma che ha sostituito Oggi è un altro giorno e che intrattiene il pubblico con uno share buono. Ultimamente, però, la conduttrice tv avrebbe gelato l’ospite lasciando proprio tutti senza parole.

Sin da giovanissima, Caterina Balivo avrebbe dimostrato il suo grande talento in diversi ruoli dapprima come concorrente di Miss Italia e valletta di Scommettiamo che, fino al ruolo di inviata di diversi ruoli come Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte e I Raccomandati.

Visto il talento e la professionalità, la donna è stata scelta a condurre Detto Fatto e Vieni da me che le hanno regalato la giusta notorietà. Il programma Vieni da me, però, ha subito uno stop anticipato per via della pandemia e dei vari impegni personali che aveva la conduttrice a quei tempi.

Oggi, però, la donna conduce La volta buona e, in occasione di una puntata ha gelato la sua ospite con una confessione.

Caterina Balivo gela l’ospite del suo programma: ecco perché

Nella trasmissione La volta buona, Caterina Balivo ha deciso di ospitare una concorrente del Grande Fratello che ha parlato di un suo libro autobiografico di cui parla di se a 360 gradi: stiamo parlando proprio di lei, Jane Alexander. La donna, però, si sarebbe infastidita perché la conduttrice ha voluto parlare dei suoi problemi del passato con l’alcool.

Nel dettaglio, Jane ha confessato: “Io volevo fare una bella intervista, simpatica in cui ridevamo tutti…Tiriamo fuori dal libro qualcosa di simpatico…”. La conduttrice a sua volta ha risposto affermando: ““Beh Jane, il libro non fa ridere per niente…”

Le parole della conduttrice

L Balivo ha poi continuato chiedendo a Jane se questo libro avrebbe messo un punto sul suo passato ma la donna ha risposto che vorrebbe che nel libro fossero sottolineati anche episodi simpatici della sua vita.

Ha dichiarato: “Vorrei che le persone sapessero che ci sono cose divertenti, come le ricette…” La Balivo, però, non è riuscita a trattenere le risate ammettendo: “Però capisci Jane che dopo il videomessaggio del tuo compagno io non potevo tirare fuori la ricetta…Quest’ultimo ti ha detto ‘Tesoro mio al massimo la pizza’…Quando l’ho visto non potevo crederci…”.