Bolletta della luce, puoi avere uno sconto se fai parte di questa categoria: non farti imbrogliare , ti spetta di diritto

Nel 2025 la rivoluzione nella bolletta della luce è davvero incredibile: puoi non pagarla, ecco cosa cambia

Molto spesso i nostri lettori sono sempre pronti a curiosare circa alcune novità che riguardano il fisco , le tasse e le bollette che non fanno altro che aumentare. In questo articolo, però, vogliamo lasciarvi davvero senza fiato proprio con una novità che riguarda l’esenzione per alcune categorie di persone al pagamento delle bollette della luce: andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Per molti anni, gli italiani hanno riconosciuto il fatto che la bolletta della luce risulta uno dei problemi in termini di costo della nostra vita quotidiana. Infatti, i rincari che abbiamo subito nella società moderna, per via della guerra tra Russia e Ucraina hanno creato dei danni non indifferenti per via delle bollette e dei beni di prima necessità.

Le cose, però, grazie a questo Governo Meloni e al tema del Fisco e delle tasse stanno per cambiare e si è visto come alcune categorie di persone potranno essere esenti al pagamento delle tasse.

No, non è affatto ne uno scherzo ne un sogno, tutto vero ma andiamo ad approfondire meglio l’argomento nel prossimo paragrafo: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

Bolletta della luce, ecco cosa cambia nel 2025: i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri utenti ci chiedono spesso come fare a risparmiare sulla bolletta della luce e qual è il segreto per ridurre gli sprechi. Uno dei servizi graduali che davvero è interessante è quello posto in un regime transitorio che finirà il 31 marzo 2027, che consente di avere 113 euro di sconto all’anno in bolletta ed è rivolto a oltre 11 milioni di utenti vulnerabili.

Come anticipato dal Corriere della sera, questo dovrebbe essere approvato dall’autorità Arera nella giornata di giovedi 16 gennaio. Gli utenti vulnerabili considerati dagli stessi sono gli over 75, i disabili, chi vive in un’isola minore non interconnessa o in una zona colpita da eventi calamitosi. Chi rientra in queste categorie potrà potrà fare domanda seguendo le istruzioni che gli esercenti pubblicheranno sui loro siti web in un periodo preciso ossia da febbraio e fino al 30 giugno.

Conclusioni

Il deputato Alberto Gusmeroli ha dichiarato nel dettaglio quali sono i punti cardine dell’eendamento.

Ha, infine concluso: “Si rendono possibili significativi risparmi in bolletta per milioni di consumatori vulnerabili anche le utenze vulnerabili che si trovano nel mercato libero dell’energia (oggi più caro rispetto a ogni altro mercato) o nel mercato tutelato potranno richiedere di confluire nel sistema a tutele graduali, al momento il più vantaggioso dal punto di vista economico”.