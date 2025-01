Al Bano Carrisi e le condizioni di salute preoccupanti: quello che ha dichiarato Corona è terribile

Al Bano Carrisi e le condizioni preoccupanti di salute: ecco cosa ha rivelato questa testata, i dettagli e le curiosità

Uno dei cantanti che ha cambiato letteralmente il mondo della musica italiana e dello spettacolo co la sua voce meravigliosa e il suo talento fuori dal comune è proprio lui, Albano Carrisi. Originario di Cellino San Marco, ha fatto sì che i suoi brani e la sua voce potente fossero conosciuti in tutto il mondo. Una nota testata giornalista ha però fatto una confessione davvero paurosa circa le sue condizioni di salute.

Nonostante Albano Carrisi continua ad essere uno dei pilastri della musica italiana di tutti i tempi, in molti sono sempre stati curiosi di scoprire come è iniziato il su processo all’interno del mondo dello spettacolo. Giovanissimo, dopo aver vissuto in Puglia, la sua terra di origine, si trasferisce a Milano dove comincia a lavorare presso il Ristorante Il Dollaro.

In quella occasione, fa la conoscenza di Pippo Baudo e Pino Massara che gli offre un contratto discografico di lì a poco nascerà anche il brano Nel sole che diventerà un musicarello dall’omonimo titolo e che gli permetterà di conoscere Romina Power, sua futura moglie da cui ha avuto 3 splendidi figli.

Carrisi, nonostante il suo talento, ha dovuto affrontare un gravissimo problema di salute: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Albano Carrisi e le condizioni di salute preoccupanti

Molto spesso siamo di fronte ad alcune notizie preoccupanti che possoo riguardare i personaggi famosi; infatti, questa volta stando a quanto riportato dalla testata di Fabrizi Corona, Dillinger News, Al Bano sarebbe in gravi condizioni mediche. Dopo l’operazione alle corde vocali, il cantante pare stia affrontando un nuovo periodo delicato per la sua salute.

Si legge, infatti: “Fonti vicine al cantante, con cui abbiamo parlato, sosterrebbero che sarà necessario intervenire con un trapianto di fegato”.

Altre curiosità

Il medico del cantante, Lino Di Rienzo Businco, aveva dichiarato circa l’operazione alle corde vocali e alla raucedine che erra completamente disidratato.

Nel dettaglio aveva detto: “Non era una cosa banale, se non l’avesse curata sarebbe stato un bel problema per lui. Individuata la causa, sono intervenuto. Era come se si fosse completamente disidratato nelle alte vie respiratorie: fosse nasali, gola, fino alle corde vocali. Respirava anche male, presentava anche una stanchezza generale”.