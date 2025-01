Iva Zanicchi e la confessione su Papa Francesco: “Mi ha chiesto scusa…”

Iva Zanicchi lascia tutti di stucco in diretta televisiva con una confessione su Papa Francesco: ecco che ha detto

Una delle donne che con il suo talento da vendere ha cambiato letteralmente il mondo dello spettacolo e della musica italiana negli anni è proprio lei, la splendida Iva Zanicchi. Oltre alla musica meravigliosa e alla partecipazione a ben 11 Festival di Sanremo, la donna è diventata anche una splendida opinionista e conduttrice tanto che ultimamente ha fatto una confessione proprio su Papa Francesco.

Negli anni Iva Zanicchi ci ha deliziato con la sua musica leggera conosciuta in tutto il mondo, visto che giovanissima ha calcato i palchi più importanti come il Madison Square Garden di New York,l’Olympia di Parigi, il Teatro Regio di Parma e il Teatro dell’opera di Sydney, aggiudicandosi per 3 volte su 11 la vittoria del Festival della canzone italiana.

Negli anni, oltre farsi conoscer come cantante pubblica anche alcuni romanzi che hanno un successo strepitoso ossia I prati di Sara, il suo secondo libro, in cui narra la storia di due amiche e, nel 2019, Nata di luna buona ricordando il commento fatto dal suo bisnonno. Oltre questo, ha partecipato come opinionista de L’Isola dei famosi, conduttrice di Ok il prezzo è giusto e molto altro.

Ultimamente ha fatto una confessione che ha lasciato davvero tutti senza fiato: andiamo a vedere cosa avrebbe detto.

Iva Zanicchi e la confessione in diretta televisiva

Ospite di Verissimo, programma che di domenica lascia tutti di stucco soprattutto i fan, condotto dalla bella Silvia Toffanin, Iva Zanicchi delizia con i suoi racconti inediti e questa volta lo fa con uno proprio su Papa Francesco.

La donna ha rivelato di aver sgridato al Papa: “L’ho sgridato perché pensava che Zingara la cantasse Mina. Eh no, gli ho detto, la canto io quella. E lui mi ha chiesto perdono. Grande uomo. Spero che si riprenda presto dall’incidente che ha avuto”.

Ia Zanicchi e la confessione sulla morte

Circa la morte e il suo rapporto con essa, la donna non cede facilmente e spiega che non ha paura ma avere 85 anni è come avere uno zaino pesante.

Ha poi aggiunto: “ritocchi? Non sono contraria, ma volevo evitare l’anestesia totale, ora ci sono delle nuove tecniche e ci sto pensando. Io amo tutto, l’arte, la musica e la natura, se vedo nevicare piango dall’emozione, tutti i lunedì vado al mercato. La morte? Sto ancora così bene qui, spero che Dio non abbia così tanta fretta di avermi su”.