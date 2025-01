Se stai cercando lavoro questa è l’occasione adatta a te: vitto e alloggio sono compresi | Ecco chi ti sta cercando

Se sei in cerca di un’ottima opportunità lavorativa, questa è l’occasione giusta per te: ecco di che si tratta

Molto spesso uno dei problemi che ci sottolineano i nostri lettori e utenti in generale è proprio il tema del lavoro. Infatti, il tasso di disoccupazione è in crescita e i giovani, dopo la laurea, non hanno le idee chiare circa il loro futuro lavorativo o non riescono a trovare un posto che gli permette uno stipendio abbastanza remunerativo. In questo articolo, però, abbiamo deciso di parlarvi di un’ottima opportunità lavorativa che ti potrebbe cambiare letteralmente la vita.

Si dice che il lavoro nobilita l’uomo ed è proprio uno dei detti fondamentali che va affermato in questo periodo; si è sempre in cerca di alcune opportunità lavorative sui vari portali ma non si ha la fortuna di trovarcene una che faccia al nostro caso. Molte volte ci illustrano di alcuni italiani che emigrano all’estero proprio per via delle garanzie che qui non ci vengono attribuite e ben definite.

Se sei laureato e sei alla ricerca di una buona opportunità lavorativa che ti crei una svolta a livello personale e professionale, allora non devi fare altro che proseguire la tua lettura.

Abbiamo deciso di fornirti quanti più dettagli possibili circa l’offerta di lavoro che non puoi assolutamente perderti e che fa davvero al caso tuo.

Opportunità lavorativa imperdibile: ecco di cosa si tratta

Se sei una persona professionale che ama viaggiare, questa opportunità lavorativa fa davvero al caso tuo. Infatti, possiamo dirvi che la compagnia Emirates cerca assistenti di volo con possibilità di vitto e alloggio. Inoltre, dobbiamo dirvi che le selezioni avranno luogo sabato mattina, 11 gennaio, a partire dalle 9 all’hotel Hilton Garden Inn Venice in via Orlanda 1 a San Giuliano vicino a Mestre.

L’obiettivo di questa selezione è quello di reclutare 5.000 unità alla squadra che oggi comprende oltre 23.500 membri, tra cui più di 770 italiani. Nel tempo, infatti Emirates ha assunto 8.000 membri dell’equipaggio di cabina, grazie anche all’organizzazione di open day dedicati in 353 città del mondo.

Conclusioni e consigli

Se ti stai domandano a chi è rivolta la selezione, vi diciamo subito chela compagnia invita i neolaureati che hanno in curriculum uno stage o un lavoro part-time, le persone desiderose di intraprendere una carriera in giro per il mondo.

Il candidato ideale deve essere colui capace di prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi degli aerei e le procedure di sicurezza.