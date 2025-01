Parlare in pubblico ti spaventa particolarmente? Con questi 4 trucchetti è fatta | La tua vita cambierà in un batti baleno

paura di parlare in pubblico ecco come risolvere- credit pixabay. pianoinclinato.it

Se la tua paura più grande è quella di parlare in pubblico, questi 4 trucchetti te la faranno passare per sempre: ecco come

Molti dei nostri lettori si ritrovano a fare un lavoro piuttosto diretto con la comunicazione e con il fatto di parlare in pubblico in convegni, conferenze, riunioni e quant’altro. In molti, però, nasce un certo senso di ansia e paura che non riescono a superare e che gli blocca a tal punto di cedere la paura ad un collega o ad una persona a lui vicina. E’ importante, però, cercare un modo o un trucchetto per risolvere questo tipo di problema: per questo ci siamo noi.

La comunicazione è uno degli elementi fondamentali della nostra vita, in quanto non si può davvero non comunicare. Anche con i gesti, la comunicazione non verbale, riusciamo a dire qualcosa anche se non lo vogliamo. Un esempio lampante è proprio il nostro corpo e i nostri movimenti che avvertono chi ci sta vicino che cosa stiamo vivendo e qual è la nostra emozione.

Se, in questo caso specifico, molti degli utenti hanno paura di parlare in pubblico, l’interlocutore al capo A lo sentirà e percepirà subito e potrebbe perfino metterti in difficoltà, se si tratta magari di un docente universitario o un assistente o, ancora, una persona estera con cui devi concludere un affare.

Le paure e i nostri limiti vanno superati e per questo, nel prossimo paragrafo, avrete modo di scoprire come fare a superare questa grande paura.

Paura di parlare in pubblico, questi trucchetti sono perfetti

La paura di parlare in pubblico che, in gergo tecnico prende il nome di glassofobia, è subdola e improvvisa ma soprattutto è molto frequente nel mondo e in Italia. Infatti, . Colpisce nel mondo 3 persone su 4, e si manifesta in circa il 75 per cento dei casi, secondo i dati del National Institute of Mental Health.

Come ha spiegato l’esperto di marketing in una intervista a Today.it: “Parlare in pubblico può fare davvero paura scatenando ansia e stress che in alcuni casi si manifestano con tremori, tachicardia o veri e propri attacchi di panico. Ognuno di noi può temere il giudizio altrui ed è per questo che quando parliamo davanti ad una platea, o in una riunione con i clienti o in video conferenza, rischiamo di sentirci vulnerabili ritrovandoci a balbettare, sudare o, nei casi peggiori, fare scena muta. Una fobia che non riguarda solo chi deve parlare a platee di centinaia di persone ma anche chi si trova a parlare a gruppi piccoli come 5 persone al tavolo di una riunione”.

Le strategie per vincere la paura di parlare in pubblico

Sempre in una intervista rilasciata a Today.it, l’esperto Marketing ha provato a dare una risposta a questa domanda svelando quello che è il suo pensiero a riguardo.

Ha confessato: “Per dare qualche consiglio al volo ai nostri lettori parto da una immagine: chi ha paura di parlare in pubblico di solito evita lo sguardo delle persone che ha di fronte, parla con una voce bassa e sfuggente e ha una postura chiusa e insicura. Allora i primi 3 passi da fare riguardano proprio questo atteggiamento: guardare la platea negli occhi, alzare leggermente il volume della voce, postura solida e non immobile”.