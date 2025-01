Capelli lucenti, il trucco per averli così è solo uno: il Prof della fisica svela tutto

Vuoi avere capelli lucenti ma non sai proprio come fare? Ci pensa Vincenzo Schettini a dirti il segreto della fisica

Molti dei nostri lettori amano prendersi cura della propria bellezza, del benessere e della cura della propria cute, proprio per avere capelli sempre belli, splendenti e che siano davvero incredibilmente seducenti. Ma non sempre bastano i prodotti specifici, ma bisogna contare su alcuni piccoli trucchetti che fanno parte del mondo della fisica: andiamo a conoscerli insieme.

Molto spesso i nostri utenti ci parlano di alcune problematiche personali che vedono l’aiuto di alcuni personaggi, soprattutto sui social, che gli aiutano a scoprire trucchetti circa le faccende domestiche, ma non solo. Uno dei problemi che accomuna diversi dei nostri lettori è come fare ad avere capelli meravigliosi e che non siano grassi, con la forfora e con problemi del genere.

I prodotti che spesso sono sul mercato, ad esempio, hanno un costo davvero elevato ma sono troppo chimici, costano troppo e non risolvono affatto il problema. Bisogna sicuramente andare ad approfondire i trucchetti che ci vengono dati dagli esperti come le nostre nonne oppure il famosissimo Prof della Fisica che ci piace.

Proprio quest’ultimo, infatti, ha svelato un metodo per avere il capelli forti e lucenti senza uso di sostanze che chimiche che potrebbero rovinare il cuoio capelluto.

Capelli lucenti? Questo è il trucchetto della fisica che ci piace

Il famosissimo prof de La fisica che ci piace, Vincenzo Schettini, che ormai conosciamo tutti per i suoi trucchi e per la sua voglia di insegnare ad amare la materia proprio nella sua scuola, ormai è diventato un Tik Toker davvero amato da tutti proprio per i suoi consigli e i suoi esperimenti circa le situazioni nella vita reale, trucco per far avvicinare sempre di più i giovani a questa materia che in molti la vedono difficile e quasi impossibile da capire.

Quest’ultimo, infatti, nei suoi video recenti ha parlato anche di un trucchetto per avere capelli belli lucenti; lui sostiene che dopo aver lavato i capelli, bisogna risciacquarli con l’acqua fredda proprio in un bidet e questo permetterebbe di avere quella luminosità che abbiamo sempre desiderato.

La spiegazione

Se vi state chiedendo come mai bisognerebbe risciacquare con l’acwua fredda dopo aver lavato i capelli, il prof ha anche una spiegazione davvero incredibile.

Egli ha rivelato: “Lo strato più esterno dei capelli, detto cuticola, è formato da cellule piatte che si sovrappongono, creando una struttura molto simile a quella di una pigna. Ma l’acqua calda le fa sollevare rendendo i capelli più porosi, cioè più inclini a assorbire e trattenere l’acqua, quella fredda le fa chiudere, rendendo la struttura del capello più omogenea, in grado di riflettere meglio la luce, dandoci macroscopicamente l’impatto dei capelli più luminosi. Usiamo acqua non troppo calda. Questa ci permetterà di rimuovere lo sporco stimolando un po’ meno l’apertura delle cuticole. E facciamo l’ultimo risciacquo con l’acqua fredda. Idem quando li asciughiamo prima. Area non troppo calda e alla fine una bella botta di aria fredda”.