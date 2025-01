Influenza 2025, mette tutti k.o: ecco quali sono i rimedi per dirle addio definitivo

L’Influenza stagionale del 2025 è davvero molto forte e in questo periodo ha superato il picco solito: come combatterla? Ecco i rimedi

Gli italiani hanno cominciato il loro anno 2025 proprio co una ventata di influenza stagionale che è più forte di tutte le altre, poiché i dati continuano a crescere e tantissime persone sono state colpite da un influenza che non si presenta come tutte le altre ma molto più forte di quello che pensiamo. In tantissimi ci avete chiesto se esistono dei rimedi per combattere questo problema comune: ecco i dettagli nel corso del nostro articolo.

Nonostante il problema sia comune un po’ a tutti circa l’influenza, il bollettino non fa che aumentare e sono più di 667mila italiani sono stati colpiti da sindromi simil-influenzali, per un totale di oltre 5,8 milioni dall’inizio del monitoraggio. Lo rivela proprio il bollettino RespiVirNet.

Insomma quest’anno non si scherza con questa brutta influenza. I sintomi che ci sono stati descritti sono davvero forti e comprendono tosse, febbre alta che supera anche i 39.5, mal di gola, raffreddore, dolori articolari e mal di testa, riniti e congestione nasale. Secondo un esperto ossia il dottor uca Maschietto della SIMG, i sintomi possono durare diversi giorni e superare anche i 20 giorni.

Andiamo a vedere come fare a superare questo problema e quali sono le Regioni più colpite.

Influenza, ecco le Regioni più colpite

Secondo i dati specifici esaminati da La Stampa, l’incidenza attuale circa questa brutta influenza vede 11,3 casi per mille assistiti, un dato inferiore rispetto alla stessa settimana dello scorso anno. La parte più colpita degli italiani sono proprio i bambini con un’incidenza di 21,4 casi per mille assistiti.

Inoltre, bisogna dire che le Regioni più colpite in assoluto dall’influenza stagionale sono Bolzano, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia, mentre Basilicata e Calabria non hanno attivato la sorveglianza epidemiologica. Il picco stagionale potrebbe essere raggiunto entro la fine di gennaio.

Come curarsi

Per alleviare i sintomi sopra descritti, i medici e gli esperti consigliano di usare Paracetamolo, efficace e sicuro come antipiretico e analgesico, Antinfiammatori non steroidei, Decongestionanti nasali che servono per alleviare sintomi fastidiosi.

Circa gli antibiotici, è sconsigliato nelle infezioni virali, mentre il cortisone va evitato perché ridurrebbe le difese immunitarie.