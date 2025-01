Ancora con le spugnette per i piatti? Scegli il trucchetto che rispetta l’ambiente a meno di 1 euro

Spugnette per i piatti, è meglio preferire un’alternativa ecologica con meno di 1 euro: ecco di cosa si tratta

Molto spesso i nostri lettori sono curiosi di scoprire quali sono le alternative migliori, più veloci ma che soprattutto rispettino l’ambiente circa il tema dell’igiene e della pulizia. In generale, siamo soliti dopo pranzo o dopo cena lavare alla meglio i piatti, soprattutto se decidiamo di mangiare in quelli di vetro preferendo questa alternativa a quelli di carta, in quanto più ecologica.

Il problema che ci sottolineano i nostri utenti è proprio il fatto che quando si fa questa pratica del lavaggio dei piatti, si usa solitamente la spugnetta che, a quanto pare, per gli esperti è una ricetta per i batteri.

E’ chiaro che questi batteri che si formano sulla spugnetta non sono dannosi per la nostra salute come quelli della salmonella, ma è meglio evitarli affinché si vive una vita più serena. La salmonella, invece, se va a contatto con i piatti e arriva sin nel nostro organismo possiamo facilmente ammalarci, quindi è bene fare molta attenzione anche a questi tipi di batteri.

Abbiamo deciso di rivelarvi uno studio condotto da un team di ricerca norvegese e di recente pubblicato sul Journal of Applied Microbiology, che punta principalmente all’uso di un sostituto alla spugnetta andiamo a capirci qualcosa in più nel prossimo paragrafo.

Addio spugnetta: ecco cosa devi usare se vuoi rispettare l’ambiente

Molto spesso gli utenti oggi sono attenti al rispetto dell’ambiente, ed è proprio per questo che sono stati analizzati dei campioni per la sostituzione della spugnetta con un altro aggeggio un po’ più naturale e non dannoso per l’ambiente ne per la nostra salute. Un nuovo studio ha esaminato le spugnette su 20 persone che vivono in Portogallo e 35 spazzole e 14 spugne di persone residenti in Norvegia.

Le spugnette erano ttute usate per lavare i piatti e venivano usate parecchie volte alla settimana; le spazzole, invece, venivano usate qualche volta in meno rispetto alle spugnette. Cosa si è trovato? I livelli complessivi di batteri sulle spazzole erano inferiori rispetto alle spugne e quando i ricercatori hanno aggiunto i batteri della salmonella ad entrambi gli oggetti.

Conclusioni e risposte

Se vi state chiedendo come mai le spugne attraggono più batteri, la risposta è proprio la seguente: “La spugna è umida e accumula residui di cibo che sono anche cibo per i batteri, portando ad una rapida crescita dei batteri.”

Come ha dichiarato il prof Moretro, sarebbe meglio usare la spazzola rispetto alla spugna spiegando: “La salmonella e altri batteri crescono e sopravvivono meglio nelle spugne che nelle spazzole, il motivo è che le spugne nell’uso quotidiano non si seccano mai. Una singola spugna può ospitare un numero maggiore di batteri rispetto alle persone sulla Terra”.