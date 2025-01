Bottiglie dell’olio unte e sporche: questo è l’unico metodo rapido e indolore per sgrassarle in 3 minuti

Bottiglie dell’olio, per sgrassarle ti serve conoscere questo metodo infallibile: ti cambia la vita, ecco perché

La pulizia e l’igiene della nostra casa e di tutto l’ambiente circostante è una delle pratiche migliori del momento, tanto che questo ci fa sentire bene e soddisfatti con noi stessi. Nel corso degli anni, però, abbiamo cercato di scoprire quante più formuli veloci e rapide per pulire bicchieri e bottiglie affinché non fossero sempre un incubo. I nostri lettori, infatti, ci hanno chiesto come fare a pulire le bottiglie di olio: abbiamo cercato un metodo davvero incredibile da conoscere assolutamente, scopriamolo in questo articolo.

Nella nostra vita sappiamo benissimo che le bottiglie di vetro sono spendibili in casa proprio perché possiamo utilizzarle più volte e ci permettono di cambiare anche l’uso: una volta possiamo farlo per inserire dell’acqua potabile, un’altra peri riempire dei fiori e un’altra volta ancora per tornare a contenere vino.

Le bottiglie, invece, che contengono olio, sostanza particolarmente grassa e non solubile, la pulizia può risultare abbastanza complicata. La domanda che ci pongono i nostri lettori è la seguente: come fare a pulirla alla meglio?

Nel corso del prossimo paragrafo ti riveliamo i dettagli e le curiosità per ottenere in poco tempo questa pulizia impeccabile: sei pronto?

Pulire la bottiglia di olio, ecco il trucco infallibile

Se non sai come pulire la bottiglia che prima conteneva olio per riutilizzarla in altri scopi, ti diciamo subito che come pria pratica devi assolutamente riempire le bottiglie con acqua molto calda e fino all’orlo, in modo che buona parte delle molecole si stacchino dalla superficie del vetro e risalgano verso il pelo dell’acqua. Se vuoi un’azione più veloce e incisiva, a, possiamo aggiungere all’acqua bollente un paio di cucchiai di bicarbonato.

Lascia riposare per qualche ora e procediamo con la pulizia vera e propria. Riempiamo nuovamente la bottiglia da lavare con acqua molto calda, aggiungiamo un paio di gocce del nostro detersivo per piatti e, ancora, una goccia di aceto che ha poteri sgrassanti. . Le molecole dell’acido acetico, contenuto nell’aceto, non si dissociano a contatto con l’acqua e hanno la proprietà di mantenere alta la proprietà corrosiva.

Conclusioni

Successivamente chiudiamo la bottiglia con un tappo e agitiamola energicamente: il detersivo, a contatto con l’acqua, produrrà la schiuma e sgrasserà il vetro sporco di olio.

Lasciamo agire per circa un’ora e svuotiamo e risciacquiamo la bottiglia. Se restano ancora aloni, non ti resta che usare il riso crudo che è in grado di assorbire le ultime tracce di unto rimaste lasciando le bottiglie splendenti .Devi aggiungere un mucchietto insieme alla soluzione di acqua e detersivo e agitarlo all’interno della bottiglia.