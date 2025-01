Nancy Brilli, altro che single e sconsolata: il suo vero amore è proprio lui | Tutta la verità

Nancy Brilli finalmente dopo anni arriva la sua confessione su una parte della sua vita molto importante: ecco di chi si tratta

Una delle donne che ha cambiato il panorama dello spettacolo con la sua bellezza, il suo talento e la sua professionalità lavorando con altre donne del suo spicco nella famosa fiction che ricordano tutti Il Bello delle donne, è proprio lei, la splendida Nancy Brilli. Nel corso degli anni, infatti, Nancy ha segnato lo spettacolo con i suoi tantissimi ruoli e oggi ha voluto ricordare una parte della sua vita privata: andiamo a vedere cosa ha detto.

Grazie alla sua splendida voglia di fare e il suo talento, Nancy Brilli ha più volte ottenuto premi e riconoscimenti significativi per la sua carriera; tra questi vincitrice del premio migliore attrice non protagonista ai David di Donatello 1990 e ai Nastri d’argento 1990 per il ruolo nel film Piccoli equivoci.

Negli anni ha estrapolato significati nascosti sia con le sue esperienze teatrali e sia con quelle cinematografiche: infatti possiamo ricordare che la donna ha recitato a teatro dal 1986 al 1989 al fianco di Enrico Montesano nello spettacolo Se il tempo fosse un gambero. TRra le sue esperienze a cinema, invece, possiamo citare alcune come Sotto il ristorante cinese, Compagni di scuola, Bruno aspetta in macchina.

Ospite di una famosa trasmissione televisiva, Nancy Brilli ha fatto una rivelazione toccante su un tema a lei caro: l’amore.

Nancy Brilli e la rivelazione toccante sull’amore: ecco cosa ha detto

Negli anni Nancy Barilli ha sempre tenuto per sé la sua vita privata ma qualche volta decide di parlarne apertamente. Ospite di Storie di un bivio, intervistata da Monica Setta, la donna spiega di aver ritrovato l’amore ma da molta importanza a smentire le voci secondo cui Roy De Vita, il suo precedente compagno, sarebbe l’uomo con cui Sonia Bruganelli avrebbe tradito Paolo Bonolis.

Nancy Brilli ha confessato: “Finalmente ho trovato una persona che mi piace molto e se sono rose fioriranno presto” circa la sua nuova situazione sentimentale, aggiungendo poi qualcosa sulla fine della relazione con Toy De Vita: “Ho sofferto un anno per la fine della mia storia con Roy De Vita, ma sono sicura che nei quindici anni in cui siamo stati insieme non mi ha mai tradito”.

Nancy Brilli e il rapporto d’amicizia con la Ferilli

Nel corso dell’intervista, oltre questi argomenti che hanno fatto scalpore, Naancy Brilli ha anche parlato del rapporto d’amicizia che la lega a Sabrina Ferilli

Nel dettaglio: “Non volevo fare la fiction Commesse, ma lei mi corteggiò come fosse un uomo. Mazzi di rose, biglietti, telefonate. Fu una corte pressante e simpatica, tanto che dissi sì”.