Caterina Balivo e l’annuncio doloroso in diretta televisiva: la conduttrice rimasta pietrificata dopo la notizia

Caterina Balivo durante la diretta del suo show ha annunciato una notizia davvero molto dolorosa: ecco cosa è successo

Una delle donne che hanno conquistato il pubblico italiano per la professionalità unita a talento e bellezza è proprio lei, la splendida Caterina Balivo. Nel corso degli anni, infatti, la donna è riuscita a tenere incollati molti spettatori durante i suoi show; l’ultimo e attuale è proprio La volta buona, sostituto del vecchio Oggi è una altro giorno e trasmesso nel primo pomeriggio di Rai 1.

La donna, grande professionista del settore spettacolo è riuscita a rendere il programma piacevole grazie anche alla voglia di parlare ed intrattenere con ospiti interessanti, interviste, momenti divertenti e intrattenimento assicurato. Qualche volta, però, affronta anche dei momenti piuttosto seriosi che coinvolgono di conseguenza i pubblico sempre molto attivo sui social che facilmente commenta le notizie.

Caterina Balivo, molto soddsfatta del suo programma, si è trovata a parlare in questo periodo del Festival di Sanremo che comincerà tra qualche settimana, ma anche di una notizia drammatica che ha dovuto dare in diretta televisiva, sconvolgendo parecchio il pubblico.

La volta buona, l’annuncio inaspettato in diretta televisiva

Duranate la puntata andata in onda mercoledì 21 Gennaio 2025, la bella Caterina Balivo ha dovuto affrontare un momento doloroso, parlando della scomparso del critico d’arte tra i più importanti in Italia, mostrandosi davvero molto scura in volto e dispiaciuta: si tratta proprio di Luca Beatrice.

Quest’ultima ha rivelato: “Prima di cominciare vogliamo ricordare Luca Beatrice, critico d’arte e Presidente della Quadriennale di Roma che ci ha lasciati a soli 63 anni…”. Lo ha voluto ricordare ance leggendo le parole del direttore Rai, Angelo Mellone: “Lo vogliamo ricordare con le parole del nostro direttore Angelo Mellone…Te ne sei andato così da ragazzaccio dispettoso, da biker che non vuole perdere tempo con i convenevoli…Chissà dove sei e se potrai ammirare quella perfezione nell’arte che hai inseguito e raccontato per tutta la vita…”.

Come mai è morto Luca Beatrice

Grazie all’Ansa, abbiamo capito il motivo per cui Luca Beatrice ha lasciato questa terra, in quanto pare abbia avuto un malore improvviso andando direttamente in ospedale, arrivando li già in gravissime condizioni per cui dopo pochi giorni ha purtroppo perso la vita all’età di 63 anni.

Insomma, un momento davvero doloroso da affrontare per la conduttrice Caterina Balivo che, da professionista lo ha fatto nel migliore dei modi.