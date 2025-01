Gerry Scotti , la stoccata arriva come un fulmine: il conduttore Mediaset lo dice apertamente | C’entra il Festival

Gerry Scotti e la confessione inedita è arrivata come un fulmine a ciel sereno: ecco i dettagli e le dichiarazioni

Uno dei conduttori televisivi che hanno lasciato tutti senza parole è proprio lui, Gerry Scotti. Nel corso della sua carriera è stato il padre della televisione italiana, proprio perché i suoi show televisivi sono stati motivo di riscontro positivo da parte dell’azienda Mediaset in cui da anni ormai ci lavora.

Nel corso della sua carriera ha dato modo di mantenere alta la sua professionalità in diverse occasioni, una delle tante è proprio questa in cui lo vediamo co- conduttore del Festival di Sanremo. La manifestazione canora, infatti, lo vedrà accanto all’amico e collega Carlo Conti, con cui spesso si sono trovato l’uno contro l’altro in termini di share il venerdì in particolar modo con Io Canto contro Tale e quale show.

Nonostante ciò, però, una notizia alquanto meravigliosa è stata data in diretta televisiva sulla sua partecipazione. In moltissimi sono stati contenti di questo proprio perché Gerry è un grande professionista del settore televisione e spettacolo, proprio come il suo amico Carlo Conti che, in più occasioni ha spiegato che tra i due non si è mai creata una rivalità se non quella dello share.

Prima di accettare la sua partecipazione, Gerry Scotti ci ha tenuto a sottolineare una cosa molto importante: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Gerry Scotti, la confessione che lascia tutti senza parole

Nella giornata del 22 Gennaio 2025, proprio il buon Carlo Conti collegandosi nella trasmissione di E’ sempre Mezzogiorno condotta da Antonella Clerici ha voluto comunicare ufficialmente che i due suoi cari amici, Antonella Clerici e Gerry Scotti lo accompagneranno nella prima serata dello show.

In una intervista, dopo l’annuncio, Gerry Scotti ha rilasciata in una intervista rilasciata all’ANSA che non percepirà nessun cachet da questa nuova esperienza: “Al Festival vado in amicizia, senza cachet: è bello poterselo permettere…È l’unica ‘conditio sine qua non’ che ho posto a Carlo quando mi ha chiamato…”

Rivelazione inedita su Mediaset da parte di Gerry Scotti

Inoltre, ha confesto anche di aver avuto subito la liberatoria da parte di Mediaset per far parte del Festival di Sanremo senza troppi fronzoli.

Ha rivelato di aver chiesto a Pier Silvio Berlusconi prima di accettare l’offerta e quest’ultimo non avrebbe fatto alcun tipo di resistenza: “Il mio editore ci ha messo 20 secondi a dirmi di sì quando gli ho riferito della telefonata di Conti. La domanda è stata: ti fa piacere? Ci tieni? Io ho risposto di sì. E allora vai, siamo felici anche noi, è stata la risposta di Pier Silvio… Ho un tale rapporto con la mia Azienda che non c’è bisogno di ricorrere a formule di questo tipo…”.